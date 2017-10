Tankgutschein als Prämie Tim Sebastian gehört zu den besten Akrobaten in der Welt. Trotzdem muss der EM-Dritte um Fahrtkostenzuschuss kämpfen.

Nicht nur Kopfsache: Michail Kraft turnt auf Tim Sebastian. © M. Rietschel

Der große Höhepunkt ist vorbei, die Saison lang – und dennoch glänzt der Dresdner Tim Sebastian mit seinem Partner Michail Kraft aus Riesa auch bei der Akrobatik-EM. Nach dem Gold-Coup bei den World Games der nicht olympischen Sportarten wiederholte das Duo mit Bronze in Polen seinen Erfolg von 2015. „Wir haben zum Jahresende noch mal bewiesen, dass wir zur Weltspitze gehören und keine Eintagsfliege sind“, sagt Tim Sebastian. „Ohne den Sturz in der Dynamik-Übung wären sogar drei Medaillen möglich gewesen. Aber wir sind zufrieden.“

Es ist ihr erfolgreichstes Jahr. Für das Gold bei den World Games – das Größte, was es in ihrem Sport zu gewinnen gibt – wurde ihnen das Silberne Lorbeerblatt verliehen. Die in Deutschland höchste vergebene sportliche Auszeichnung erhielten unter anderem schon Franz Beckenbauer, Michael Schumacher und Steffi Graf.

Finanziell zahlt sich der Erfolg aber kaum aus – im Gegenteil. Nach den Spielen in Breslau wollte der nationale Verband sogar den monatlichen Zuschuss für die Fahrtkosten über 150 Euro nach Riesa einsparen. Fast täglich pendelt Tim Sebastian zwischen Dresden und dem Bundesstützpunkt, um dort mit seinem Obermann zu trainieren. Der Bauingenieur-Student beantragte eine Verlängerung, die ihm bis zur EM genehmigt wurde. „Mal sehen, wie es weitergeht. Das wird wieder ein Kampf.“ Als nichtolympischer Athlet kämpft Tim Sebastian um jeden Euro. Immerhin gab es für die Goldmedaille vom Verband eine Prämie in Höhe von 1 000 Euro. Sein Heimatverein, der Dresdner SC, überreichte ihm einen Tankgutschein über 40 Euro.

Tim Sebastian ist daher froh, dass er jetzt einen Manager hat. Auf Bitten von Steffi Kriegerstein, der Olympiazweiten im Kanu, hat Torsten Reitz den Akrobaten unter seine Fittiche genommen. „Wir haben bei der Stadt Dresden jetzt für Tim ein Sportstipendium beantragt“, erklärt Reitz, der sich über mangelnde Unterstützung des DSC ärgert: „Wenn man bis zum Erfolg wenig für seinen Athleten tut und ihn aber dann unentgeltlich für Werbezwecke benutzt, finde ich das sehr traurig.“

