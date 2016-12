Tanken ist in Dresden besonders teuer

Autofahrer konnten im November durchatmen: Die Preise für Super E10 und Diesel sind im Mittel um je rund zwei Cent pro Liter gegenüber dem Vormonat gefallen. Allerdings zahlten die Dresdner mit 1,2852 Euro für den Liter E10 deutlich mehr als Käufer in Bochum (1,2516 Euro), Essen (1,2532 Euro) oder Düsseldorf (1,2576 Euro). Die Dresdner Tankfüllung ist damit 2,01 Euro teurer als die Bochumer. Die Landeshauptstadt platzierte sich damit zum fünften Mal in Folge und zum neunten Mal in diesem Jahr unter den Top 3 der teuersten Super-E10-Tankstädte Deutschlands. Und auch beim Diesel ist Dresden teuer. Nach Nürnberg (1,1197 Euro pro Liter) und Bremen (1,1127 Euro) kommt Dresden (1,1086 Euro) im November ebenfalls auf Platz drei. Das ergibt die aktuelle monatliche Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes clever-tanken.de.

Zu Beginn des kommenden Jahres werden steigende Kraftstoffpreise erwartet, weil sich das Opec-Kartell auf eine gedrosselte Ölförderung geeinigt hat. (SZ/kh)

