Tanken in Dresden am teuersten

Nirgends in Deutschland war der Sprit im Oktober so teuer wie in Dresden: Hier kostete der Liter Super E 10 mit durchschnittlich 1,3218 Euro so viel wie in keiner anderen der 20 untersuchten deutschen Städte. Für vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E 10 mussten die Dresdner rund 317,23 Euro auf den Tisch legen und somit 5,64 Euro mehr als im günstigen Bielefeld. Zu diesem Ergebnis kommt die Monatsauswertung des Verbraucherinformationsdienstes clever-tanken.de.

Auf Bielefeld, wo der Liter E 10 nur 1,2983 Euro kostete, folgten Mannheim mit 1,2996 Euro pro Liter und Hannover mit 1,3001 Euro mit den billigsten Preisen. Tanken bleibt für deutsche Dieselfahrer teuer. Zum dritten Mal in Folge sind die Preise im Oktober gestiegen. Mit durchschnittlich 1,1558 Euro kostete der Liter Diesel rund zwei Cent mehr als im Vormonat. Teuerster Tanktag für Diesel (1,1700 Euro) und Super E 10 (1,3370 Euro) war der erste Tag des Monats. Preisspitzen beim Tanken gibt es laut dem Verbraucherportal frühmorgens und nachts, aber auch am Mittag und am frühen Abend steigen die Preise, zu Pausen- und Pendlerzeiten. (SZ)

zur Startseite