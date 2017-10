Tanken für E-Bikes in Zittau Die Ladestation kann ab sofort genutzt werden.

E-Bike-Tankstelle an Rathausplatz in Zittau © Rafael Sampedro

Zittau. Eine Tankstelle für E-Bikes gibt es jetzt auf dem Rathausplatz in Zittau. Die Ladestation kann ab sofort genutzt werden. Die Stadtwerke Zittau haben die E-Bike-Tankstelle initiiert. Deren Geschäftsführerin Sandra Tempel (links) testet die neue Ladestation mit Jens Jankowski, dem Chef von JJ-Bikes aus. Die Bedienung ist einfach: Nach Einwurf von zwei Münzen können die Nutzer bequem ihre Rad-Akkus aufladen während sie in ein Geschäft oder Café einkehren. Bei den drei übereinanderstehenden Ladeboxen handelt es sich im Prinzip um Schließfächer, in denen sich jeweils eine Steckdose befindet, welche nach Münzeinwurf Strom führt.

