Tankbetrüger mit falschen Kennzeichen unterwegs

Symbolbild. © dpa

Zittau. Tankbetrüger mit dem gleichen, offenbar gefälschten Kennzeichen und wechselnden Fahrzeugen treiben im Landkreis Görlitz ihr kriminelles Unwesen. Die Polizei meldet einen aktuellen Fall aus Zittau und bittet gleichzeitig mögliche Zeugen, sich bei einer Dienststelle zu melden.

Am vergangenen Donnerstag, gegen 6.30 Uhr, hat demnach ein Unbekannter seinen schwarzen VW an der Leipziger Straße in Zittau betankt und ist anschließend davongefahren, ohne die Rechnung in Höhe von 117 Euro zu begleichen. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen GR-RS 007 war offenbar gefälscht und wurde in der Vergangenheit bereits zu einem Tankbetrug mit einem dunklen Fiat Punto benutzt.

Wer sachdienliche Angaben zu den Fahrzeugen, deren Nutzern oder den Betrugshandlungen machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Zittau-Oberland (Telefon 03583 620) zu melden. (szo)

zur Startseite