Tank leer Fast 80 Jahre wurde an der Fernstraße in Karsdorf Benzin verkauft – zuletzt rechnete sich das Geschäft kaum noch.

Großvater Reinhold Richter hatte den Betrieb 1938 gegründet.

Die Zapfsäule ist verschwunden, die Preistafel abgebaut, eine Kette versperrt die Zufahrt. Jacqueline Noske steht davor, wehmütig schaut sie auf ihre ehemalige Tankstelle. „Am 31. Dezember, 12 Uhr habe ich zugemacht. Wenn das mein Opa erlebt hätte …“ Was ging ihr dabei durch den Kopf? „Ich habe geheult.“ Fast 80 Jahre lang gab es die Tankstelle in Karsdorf. 1938 von Reinhold Richter gegründet, war der Standort an der Straße auf halber Strecke zwischen Dresden und Dippoldiswalde ideal. Schon bald kam eine Autowerkstatt hinzu. 1960 übernahm die Tochter von Reinhold Richter das Tankgeschäft, der Senior-Chef selbst arbeitete gemeinsam mit seinem Schwiegersohn weiterhin in der Werkstatt, wo inzwischen Trabis repariert wurden.

Jacqueline Noske, Jahrgang 1977, wuchs in Tanke und Werkstatt auf. „Schon als kleines Mädchen verbrachte ich viele Tage in Karsdorf. In der Werkstatt durfte ich manchmal mitmachen. Beim Einstellen der Spur beispielsweise.“ Später als Schülerin half sie beim Auftanken – Selbstbedienung gab es bei Richters/Noskes nicht. Nach der Wende kam mehr Farbe in den Laden. Zunächst firmierten die Karsdorfer unter Minol, später wurde daraus Elf und dann bis zuletzt Total. Auch die Werkstatt wurde ausgebaut und zu einem Mitsubishi-Autohaus erweitert.

Trotz ihrer Verbundenheit zur Karsdorfer Tankstelle hätte Jacqueline Noske lieber etwas in Richtung Floristik oder Dekoration gelernt, es wurde aber eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Kaum damit fertig, stieg sie Ende der Neunzigerjahre in den Familienbetrieb mit ein. Die Großeltern hatten sich da längst zurück gezogen. Offiziell zumindest. Der Opa aber war weiter mit dabei, half mal beim Bedienen aus, erledigte kleine Handgriffe. „Bis zu seinem letzten Tag“, berichtet die Enkelin.

2008 übernahm sie die Tankstelle von der Mutter, die Werkstatt ging an Mitarbeiter Jan Mücklich, der in dem Betrieb als Lehrling angefangen hatte und inzwischen Meister war. Nun war die dritte Generation am Start. Doch während das Auto-Geschäft lief, bekam Jacqueline Noske bald Schwierigkeiten. „Mit dem Benzin war nicht mehr viel Geld zu verdienen.“ Zuletzt habe die Provision im niedrigen einstelligen Cent-Bereich gelegen. Zugleich stiegen die Betriebskosten. „Strom, Versicherung, Steuerberater, zuletzt der Mindestlohn – es hat sich einfach nicht mehr gerechnet“, erzählt Jacqueline Noske. Die Arbeit wurde trotzdem nicht weniger, bei sieben Öffnungstagen die Wochen war sie im Schnitt 12 bis 13 Stunden täglich allein beruflich eingebunden. Dazu kamen ein Haushalt und zwei kleine Kinder. „Freizeit, Urlaub – das ging kaum.“

Anfang 2016 reifte die Entscheidung, die Tankstelle aufzugeben. Als Bürokauffrau kannte sie die Zahlen längst, hatte aber den Trend lange ignoriert. „Ich hätte in Laden und Bistro investieren müssen wie alle anderen. Nur damit kann man noch Geld verdienen.“ Aus Platzmangel ging das aber nicht. Dass sie die Tankstelle aufgeben musste, wurmt nicht nur sie. „Auch meine Eltern macht das traurig.“

Jacqueline Noske bittet in das Wohnhaus an der Tankstelle. Dort, wo früher im Erdgeschoss die Trabantwerkstatt war, ist heute der Aufenthaltsraum der Familie. Ein großer Esstisch steht mitten im Raum, es gibt eine Hausbar, Aquarien, eine Spielecke. Auf den Werkstatt-Charme wollen sie vorerst nicht verzichten. Die alten beigefarbenen Fliesen an der Wand, die an der Decke verlaufenden Rohre, der Fußboden aus Beton – alles soll als Erinnerung so bleiben.

