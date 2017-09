Tango auf dem Akkordeon Am Freitag spielt eine international erfolgreiche Thüringerin ein Konzert in der Krankenhauskirche Großschweidnitz. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Bettina Born © Veranstalter

Großschweidnitz. Am Freitag, 19 Uhr, ist die Akkordeonistin Bettina Born in der Krankenhauskirche Großschweidnitz (Dr.-Max-Krell-Park 41) zu Gast. In ihrem neuen Konzertprogramm „ Musette adrett “ entführt Bettina Born mit eigenen Kompositionen in die Welt der Musettewalzer und des Tango. Die Gäste erwartet ein Konzert im großen Spannungsbogen leidenschaftlicher und sinnlicher Töne. Liebevoll und charmant bringt Bettina Born ihre musikalischen Geschichten zu Gehör, verzaubert das Publikum und nimmt es mit auf eine große Gefühlsreise in die weite Welt.

Bettina Born lebt freischaffend in Thüringen. Drei Notenbücher mit ihren Kompositionen sind bereits erschienen sowie sechs CD zusammen mit dem Pianisten Wolfram Born. Als Komponistin und Solistin arbeitete sie auch mit Orchestern und verschiedenen Theatern zusammen. Bettina Born erhielt ihre musikalische Ausbildung an der Hochschule in Weimar und konzertiert mit großem Erfolg in ganz Europa.

Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr. Karten zum Preis von 10 Euro sind nur an der Abendkasse erhältlich (freie Platzwahl).

