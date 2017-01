Tamme heißt das erste Neujahrsbaby In den Kreißsälen im Landkreis war Neujahr viel los. Gleich mehrere Kinder erblickten das Licht der Welt. Am frühesten in Weißwasser.

Erfreulicher Start ins neue Jahr: Tamme Andreas Paul ist das erste Kind, das 2017 im Görlitzer Klinikum auf die Welt kam – und hier auf dem Bauch von Mutter Denise schlummert. Neben ihr freut sich Schwester Finja auf das Brüderchen. © Klinikum Erfreulicher Start ins neue Jahr: Tamme Andreas Paul ist das erste Kind, das 2017 im Görlitzer Klinikum auf die Welt kam – und hier auf dem Bauch von Mutter Denise schlummert. Neben ihr freut sich Schwester Finja auf das Brüderchen.

Magdalena Eifler ist das erste Baby, das 2017 im Klinikum Oberlausitzer Bergland in Zittau geboren wurde. Vater Matthias Eifler (links) unterstützte seine Frau Maria bei der Geburt am Neujahrsmorgen.

Als Sohn Tamme von Steffi Mudrack aus Krauschwitz mit einem Gewicht von 3140 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern das Licht der Welt erblickt, ist das neue Jahr gerade einmal gut anderthalb Stunden alt. Neben Ehemann Martin gehört Chefarzt Dr. Dmitry Chuvashkin zu den ersten Gratulanten.

Tamme Andreas Paul liegt auf dem Bauch von Mama Denise – und schläft. Für sie hätte das Jahr nicht besser starten können. Um 4.32 Uhr erblickte ihr Sohn das Licht der Welt – und ist damit die erste Geburt am Görlitzer Klinikum 2017. „Mutter und Kind geht es gut, voraussichtlich dürfen sie am Mittwoch nach Hause“, teilt der Sprecher des Städtischen Krankenhauses, Felix Kurtze, mit. Bis zum Vormittag kam dann noch ein weiteres Baby in Görlitz auf die Welt.

Auch die Bilanz für voriges Jahr am Klinikum ist erfreulich: Dort sind mit 817 Babys erstmals seit sechs Jahren wieder mehr als 800 Kinder auf die Welt gekommen. Darunter waren 25 Geburten im Doppelpack. „So viele Zwillinge wie lange nicht“, berichtet das Klinikum.

Den ersten Nachwuchs im neuen Jahr haben auch andere Krankenhäuser im Landkreis zu vermelden. Im Klinikum Oberlausitzer Bergland in Zittau hat das Jahr 2017 für die 26-jährige Maria Eifler aus Mittelherwigsdorf und ihren 31-jährigen Mann Matthias besonders schön begonnen. Um 7.42 Uhr kam Magdalena zur Welt – ihr erstes Kind. 55 Zentimeter lang und 4 004 Gramm schwer. „Wir haben mit unserem Sonnenschein schon vor drei Tagen gerechnet, doch sie hat sich noch etwas geputzt“, sagt Maria Eifler und lacht. Für das Klinikum Oberlausitzer Bergland war Magdalena das einzige Neujahrsbaby.

