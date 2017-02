Talstraße bleibt länger gesperrt Das Eckhaus Nummer 1 ist einsturzgefährdet. Doch der Eigentümer weigert sich, es zu sichern. Das hat Konsequenzen.

Die Sperrung im Bereich des einsturzgefährdeten Gebäudes an Talstraße 1 kann noch nicht aufgehoben werden. © André Braun

Die Talstraße in Waldheim ist seit Wochen voll gesperrt. Es bestand die Hoffnung, dass sich diese Situation ab 1. März ändert. Doch diese hat sich zerschlagen. Das hat eine Nachfrage von Albrecht Hänel während der Sondersitzung des Stadtrates ergeben. Michael Wittig, Fachbereichsleiter Ordnung und Bauverwaltung bei der Stadt Waldheim, erklärte: „Die Vollsperrung der Talstraße war vom Landratsamt angeordnet worden. Weil sich an dem Grundproblem nichts geändert hat, wir die Sperrung verlängert.“

Dieses Grundproblem ist eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Weil der Eigentümer trotz mehrerer Aufforderungen nicht reagierte, ordnete die Bauaufsicht des Landkreises Mittelsachsen diese Maßnahme an. Durch eine Begutachtung eines Sachverständigen wurden starke Schäden an dem Gebäude an der Talstraße 1 festgestellt.

Wie Kreissprecher André Kaiser erläuterte, bestehe die Möglichkeit, dass Teile des Gebäudes einstürzen und dabei auch auf die Straße fallen können. Um eine Gefährdung auszuschließen, wurde die Straße dichtgemacht. Die Sperrung betrifft die Talstraße im Bereich der Kreuzung zur Hainichener Straße vor dem baufälligen Gebäude. Das Eckhaus, hinter dem sich zu DDR-Zeiten eine Fabrik befand, steht schon seit Jahren leer. Das Dach des Hauses ist teilweise eingefallen.

„Es besteht eine Gefahr sowohl für Fußgänger als auch Autofahrer. Deren Sicherheit hat für uns absolute Priorität“, sagte Michael Wittig. Deshalb kann er die Anordnung des Landratsamtes nachvollziehen. Dasselbe gilt für Albrecht Hänel. Was ihn allerdings ärgert: „Wir haben die Talstraße für viel Geld saniert und nun kann sie nicht genutzt werden.“ Sechs Monate hatte 2011 die Sanierung der Tal- und Feldstraße gedauert und 33 5000 Euro gekostet. Trotz Fördergeld musste die Kommune 11 200 Euro aus eigener Tasche aufbringen.

Wie lange die Vollsperrung der Talstraße noch dauern wird, kann Michael Wittig derzeit nicht sagen. Das hänge vom Handeln des Eigentümers ab. Denn der entscheidet zunächst über weitere Baumaßnahmen am Gebäude. „Die Hausbesitzer müssen zur Kasse gebeten werden“, sagte Albrecht Hänel. Das werde generell so gehandhabt, erklärte Wittig. „Die Strafen sind empfindlich“, ergänzt er.

Die Kosten für die sogenannten Ersatzvornahmen werden den Eigentümern vonseiten des Landratsamtes in Rechnung gestellt. Aber ob der Landkreis das Geld wiedersieht, ist fraglich. Das haben die Erfahrungen vergleichbarer Angelegenheiten gezeigt. Kurz vor Weihnachten sind von Mitarbeitern einer Chemnitzer Verkehrstechnik-Firma große Zaunfelder und mobile Schutzwände aufgestellt worden. Ein Schild „Durchfahrt verboten“ auf der Talstraße zeigt an, dass es an dieser Stelle für Kraftfahrzeuge kein Durchkommen gibt. Auf der Hainichener Straße stehen rot-weiß-gestreifte Warnbaken. (mit DA/fk/rt

