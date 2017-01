Talsperrenverwaltung warnt vor dünnem Eis Das Betreten von Eis auf Flüssen, Talsperren und anderen Wasserspeichern ist lebensgefährlich.

Die niedrigen Temperaturen der vergangenen Tage lassen in Mittelsachsen die Gewässer gefrieren. Auf manchen Flüssen hat sich bereits eine dünne Eisschicht gebildet. Auch das Wasser in der Talsperre Kriebstein ist an einigen Stellen leicht gefroren. Aus diesem Grund hat die Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen am Mittwoch eine Warnung vor dem Betreten solcher Flächen herausgegeben. Denn laut Katrin Schöne, LTV-Sprecherin, bestehe dabei Lebensgefahr.

Grund ist, dass der Wasserspiegel bei Talsperren, Flüssen und in anderen Wasserspeichern schwankt. Das Eis ist daher nicht tragfähig. Aufgepasst werden sollte vor allem auf Kinder, die das Eis meist faszinierend finden. Heinz Gräfe, Geschäftsführer der LTV, rät Eltern, Lehrern und Erziehern daher, die Kinder über die Gefahren beim Betreten der Eisflächen aufzuklären.

Schnee nicht in Flüssen entsorgen

Das Problem sind Hohlräume unter dem Eis, die sich sowohl bei Talsperren als auch bei Flüssen bilden können. Diese entstehen durch die Wasserschwankungen, die bei den Gewässern immer wieder vorkommen. Bei Flüssen sorgt Eis aus dem Randbereich, das immer wieder abbricht, für einen sich ständig ändernden Wasserspiegel.

Abzusehen ist laut Katrin Schöne auch davon, große Mengen Schnee in die Flüsse zu werfen. „Der Schnee kann vereisen und zu einem gefährlichen Abflusshindernis werden“, erklärt Schöne. Zum Hindernis werden können auch Wehren und andere wasserwirtschaftliche Anlagen, wenn sie aufgrund von Frost nicht mehr funktionieren. Hier sind die Betreiber gefragt, sich um die Betriebsfähigkeit der Anlagen zu kümmern.

