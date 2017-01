Talsperrenverwaltung fällt Bäume Mit den Arbeiten wird das Ufer der Großen Röder von abgestorbenen Bäumen befreit. Auch Deichsanierungen werden im Kreis vorbereitet.

Abgestorbene Bäume drohen zwischen Medingen und Großdittmannsdorf in die Große Röder zu stürzen. Bei Hochwasser könnte sich dort Treibgut festsetzen und den Fluss so gefährlich anstauen. Darum werden sie jetzt gefällt und durch neue Bäume ersetzt. © Arvid Müller

Am Montag sollen zwischen Medingen und Großdittmannsdorf Baumfällungen beginnen. Dabei werden an beiden Ufern der Großen Röder abgestorbene Erlen entfernt. Wie die Landestalsperrenmeisterei des Freistaats Sachsen weiter informiert, ist für die Arbeiten die Flussmeisterei Dresden zuständig. Bis Ende Februar sollen sie abgeschlossen sein.

Grund für die Fällaktion ist ein Baumschädling. Die Erlen sind von Erlenphytophtora befallen. Eigentlich sollten sie schon im vergangen Winter gefällt werden. Doch die milde Witterung habe 2015/2016 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um bei dem aufgeweichten Boden Flurschäden zu vermeiden, wurde das Fällen auf diesen Winter verschoben, heißt es von der Landestalsperrenverwaltung. Die gefällten Bäume werden im Frühjahr durch standortgerechte Neupflanzungen ersetzt.

An einer anderen Stelle im Landkreis Meißen, in Pulsen, hat die Landestalsperrenverwaltung am Donnerstag mit Holzungen an der Geißlitz begonnen. Damit wird die Instandsetzung des letzten Deichabschnittes in Pulsen vorbereitet. Gefällt werden bis Ende Februar rund 200 Bäume im Deichschutzstreifen und auf dem Deich am rechten Ufer der Geißlitz.

Ab Mitte Juli startet dann die eigentliche Deichsicherungsmaßnahme. Damit erfolgt der Lückenschluss zwischen Deichabschnitten, die seit dem Hochwasser 2010 bereits saniert wurden. Die Standsicherheit des Deiches wird dabei wiederhergestellt.

Für den Ausgleich der Deichbauarbeiten sind umfangreiche Kompensationsmaßnahmen nötig. Ein Teil davon wurde bereits umgesetzt. Bereits im Vorfeld der Baumaßnahme wurde an der Großen Röder in der Nähe von Skassa ein Altarm beräumt, damit dieser wieder Wasser führen kann. Außerdem werden nach Abschluss der Bauarbeiten Ersatzpflanzungen durchgeführt.

In Meißen haben bereits am Montag Fällarbeiten begonnen. Damit wird die Fortführung der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Triebisch nach der Winterpause vorbereitet. Die Baumfällungen werden von der Flussmeisterei Dresden durchgeführt und sollen Ende dieser Woche abgeschlossen sein.

Dabei werden Gehölze an der linken Gewässerseite stromab der ehemaligen Brücke am Buswendeplatz, sowie vereinzelt im Bereich des Kleingartenvereins „Am Buschbad“ entfernt. In Buschbad sind eine Erweiterung des Flussquerschnittes und der Bau von Hochwasserschutzwänden vorgesehen.

Zwischen der Buschmühle und dem Meißner Ortsteil Buschbad war die Triebisch bei den Hochwassern der vergangenen Jahre mehrmals über die Ufer getreten. Nach der Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen wird Buschbad vor Hochwasser sicher sein, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt.

Das Projekt wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) gefördert. Im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes werden umfangreiche Ersatzpflanzungen von heimischen Gehölzen vorgenommen. (SZ)

