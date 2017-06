Talsperrendreck ist weg Kiloweise Treibgut hat das Wasser verunreinigt und der Schifffahrt das Leben schwer gemacht. Einige Boote wurden beschädigt.

Talsperre Kriebstein. © André Braun

Zumindest der Hafenbereich der Talsperre Kriebstein ist jetzt wieder ansehnlich. Das viele Treibgut – große Stämme, Pflanzen und Unrat – sind beräumt. „Das hat der Bauhof der Stadt Mittweida übernommen“, sagt Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre. Das Ausbaggern sei lediglich vom Land aus möglich gewesen, sodass nicht alles Material erwischt wurde. Grund für die außergewöhnlich große Menge seien fehlender Niederschlag und anhaltender Ostwind gewesen. „Auch die Natur hat uns geholfen, dass das Treibgut nun weitergeschwommen ist“, so Caro.

Beschwerden habe es von einigen Anrainern (DA berichtete) und Wassersportlern gegeben. Die Fahrgastschiffe hätten keinen Schaden genommen. „Den Schraubenbereich hatten die Bootsführer mit Enterhaken freigehalten“, erklärt Thomas Caro. Was im Großen funktionierte, war im Kleinen nicht möglich. Das mussten Modellbauer erfahren. Auf Einladung der Interessengemeinschaft Modellbau Waldheim-Kriebstein hatten sich am letzten Maiwochenende zahlreiche Freunde der Miniaturboote versammelt, um ihre Fahrzeuge zu Wasser zu lassen. Doch Schlamminseln bremsten sie aus. „Vier Boote sind beschädigt worden“, so die Bilanz des stellvertretenden IG-Vorsitzenden Andreas Baumbach. Weil sich Müll in der Schiffsschraube verfangen hatte und die Belastung zu groß war, sei bei einem Boot die Elektronik durchgebrannt. „Das ist zwar reparabel, aber kostenintensiv“, so Baumbach.

Er, sein Team und die Gäste seien erstaunt gewesen, „wie schlimm die Situation mit dem Treibgut war“. Alle Teilnehmer hätten es als ärgerlich empfunden. „Aber das rückt nicht unser gesamtes Treffen in ein schlechtes Licht. Wir hatten schönes Wetter, wir konnten unsere Erfahrungen austauschen. Aber natürlich ist der Höhepunkt unserer Veranstaltung, die Boote zu Wasser zu lassen“, so Andreas Baumbach. Von dem diesjährigen Erlebnis lassen sie sich aber nicht abschrecken. (sol)

