Talsperre Malter startet in die neue Saison

Tretboote sind gefragt: Die Tretboote haben sich zu einer Attraktion auf der Talsperre entwickelt. Es gibt zwei Ausleihstationen, eine auf der Malter-Seite, hier mit Mitarbeiter Silvio Heiden im Bild. WTE-Geschäftsführer Klaus Kaiser hofft auf 40 000 Besucher in allen drei Malter-Bädern diese Saison, das wären 5 000 mehr als im letzten Jahr. © E. Kamprath

Die Badeattraktionen sind im Wasser, die Tretboote an den Verleihstationen in Malter und Paulsdorf liegen bereit. Die ersten Standpaddler sind bereits auf dem Wasser unterwegs. Die Strandbäder an der Talsperre Malter sind bereit für die neue Saison. Nun hoffen die Anbieter rings um die Talsperre auf einen schönen Sommer. Am 3. Juni ist die Pfingst- und Saisoneröffnungsparty geplant.

