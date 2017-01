Tallacker will in AfD eintreten Der frühere CDU-Stadtrat hat einen Aufnahmeantrag abgegeben.

Thomas Tallacker (48)

Thomas Tallacker sympathisiere offenbar schon längere Zeit mit den Positionen der AfD und habe nun bereits einen Aufnahmeantrag abgegeben. Das hat am Mittwoch der Pressesprecher des AfD-Kreisvorstandes Mario Beger bekannt gegeben. Der Vorstand werde bis Mitte Januar prüfen, ob dem Wunsch des früheren Pegida-Orga-Mitgliedes entsprochen werde. Die Mitglieder des Kreisverbandes würden in diese Entscheidung mit einbezogen. „Alle Versuche, ihn aus der CDU auszuschließen, scheiterten, auch wenn man über die Wortwahl mancher Äußerungen sicherlich streiten kann“, so Beger weiter.

Der Meißner Ex-Stadtrat Thomas Tallacker und Inneneinrichter hatte seinen Austritt aus der CDU am Dienstag bekannt gegeben. Die Partei sei nicht mehr seine politische Heimat, weil sie nicht mehr für die Heimat eintrete, schrieb er zur Begründung. Statt für Leitkultur würden die Christdemokraten für Leidkultur stehen, so Tallacker weiter.

Das Verhältnis zwischen dem Kommunalpolitiker und seiner Partei gilt seit Jahren als konfliktreich. So endete ein Disziplinarverfahren wegen rassistischer Aussagen gegen ihn mit einer Rüge und dem Rücktritt als Stadtrat. (SZ/pa)

