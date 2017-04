Talkrunde mit Klaus Brähmig Der CDU-Bundestagsabgeordnete lädt zum lockeren Gespräch nach Bärenhecke ein. Es geht um nicht weniger als die Zukunft des Landes.

Klaus Brähmig, CDU-Bundestagsabgeordneter, lädt Bürger zum Polittalk ein. © Marko Förster

„Wie wollen wir in Deutschland leben?“ Antworten auf diese Frage sollen Bürger dem Bundestagsabgeordneten Klaus Brähmig geben – bei einer Gesprächsrunde in der Mühle Bärenhecke.

„Wir leben in widersprüchlichen Zeiten. Einerseits brummt unsere Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit in unserem Landkreis ist auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Andererseits erleben wir unbeständigere Arbeitsverhältnisse und eine Zunahme des Niedriglohnsektors. Dies setzt sich in der Asyl- und Zuwanderungspolitik fort“, so der CDU-Politiker aus Papstdorf. Als geburtenschwaches Land müssten wir Zuwanderung grundsätzlich begrüßen, aber eine Zuwanderung ohne Kontrolle und stärkere demokratische Legitimation sorgt für kulturelle und soziale Spannungen, so Brähmig. „In vielen Gesprächen in unserer Region spüre ich diese Verunsicherung. Neben vielen Erfolgen haben die Bürger aber auch berechtigte Zweifel, ob unsere Heimat Deutschland eine gute Zukunft haben wird“, stellt er fest.

Welche Antworten haben wir auf die Fragen, wie wir in unserem Land leben wollen, was uns wichtig ist, wie wir sein und wo wir hin wollen? „Als direkt gewählter Abgeordneter suche ich schon immer das offene Gespräch mit den Bürgern aus meiner Heimat. Nur wenn wir alle Wahrheit und Klarheit walten lassen, werden wir eine gute Zukunft gestalten können“, so Klaus Brähmig.

Um mit seinen Wählern ins Gespräch zu kommen, lädt er für 22. April in die Mühle und Bäckerei Bärenhecke ein. „Ohne Sprechverbote können wir uns zu den genannten Themen oder auch gern zu anderen Fragen unterhalten.“

Sorgen und Nöte, aber auch Lösungsvorschläge will Klaus Brähmig auch in Zukunft in Briefen, Anfragen und Gesprächen an die Regierungsebenen in Berlin und Dresden herantragen bzw. in sein Abstimmungsverhalten einbeziehen.

Wer an der Talkrunde teilnehmen möchte, muss sich aus organisatorischen Gründen anmelden: telefonisch unter 03501 446475 oder per E-Mail

22. April, 10.30 bis etwa 12.30 Uhr, Mühlensaal der Mühle und Bäckerei Bärenhecke, Mühlenstraße 1, Glashütte-Bärenhecke

