Talentschmiede Räckelwitz Benjamin Grutke gehört zu den besten 16 Spielern in Sachsen. Nur im Nordosten ist er allerdings die Nummer eins.

Benjamin Grutke ist nur eines der Talente, die beim SV Viktoria Räckelwitz Tischtennis spielen. © privat

Tischtennis. Benjamin Grutke vom SV Viktoria Räckelwitz hat kürzlich in Döbeln am Punktwertungsturnier der 16 besten sächsischen Spieler in der Altersklasse U 11 teilgenommen. Er erreichte nach neun spannenden und anstrengenden Spielen einen hervorragenden elften Platz und ist damit der stärkste Spieler seiner Klasse im Nordosten Sachsens. Sein beachtliches Können ließ Benjamin schon während der vergangenen Saison in den Punktspielen immer wieder aufblitzen, in denen er gegen zum Teil deutlich ältere Gegner einen Sieg einfuhr.

Für den Räckelwitzer Verein ist dies der Lohn für die in den letzten Jahren wieder intensivierte Nachwuchsarbeit. Derzeit tritt der SV Viktoria mit sechs Nachwuchsspielern im Wettkampfbetrieb an. Diese Mannschaft wird vom jungen Benjamin Grutke angeführt. Am Saisonende konnten gleich vier Nachwuchsspieler an die Herrenmannschaften übergeben werden, die sich nun neuen Herausforderungen stellen und den einen oder anderen Achtungserfolg erringen wollen. Neben den Wettkampfsportlern trainieren noch zehn weitere Kinder mit dem Celluloidball, um später am Spielbetrieb teilzunehmen. (SZ)

