Talente kicken in Thonberg Bei den Kreisauswahlturnieren des Sächsischen Fußballverbandes zeigt der Nachwuchs, was er kann.

© Uwe Soeder

Fußball. Am Sonnabend und am Montag finden jeweils ab 10 Uhr auf dem Rasenplatz des Thonberger SC Kreisauswahlturniere des Sächsischen Fußballverbandes statt. Gojko Sinde, der Geschäftsführer des Westlausitzer Fußballverbandes (WFV): „Grundlage dafür ist ein seit 2011 entwickeltes Konzept des sächsischen Verbandes zur Nachwuchsförderung. Fünf Kreisauswahlen der Jungen des Geburtsjahrgangs 2004 treten am Maifeiertag auf etwas verkleinertem Großfeld gegeneinander an.“

Am Start sind zwei Teams aus Dresden sowie je eine Vertretung aus der Oberlausitz, der Sächsischen Schweiz/Osterzgebirge und dem FV Westlausitz. Bereits am Sonnabend spielen die besten Mädchen der vier östlichen Kreis- und Stadtverbände Sachsens gegeneinander. Sinde: „Schwerpunkt der beiden Turniere, die im September Fortsetzungen finden, sind die Sichtung durch Landesauswahl- und Stützpunkttrainer, um jährlich einen erweiterten Landesauswahlkader U 14 der Jungen und Mädchen zu formieren, der dann an Maßnahmen des SFV und später des DFB teilnehmen soll.“ Damit die Zuschauer auch tolle Auftritte der WFV-Auswahlen zu sehen bekommen, trainieren die rund 20 Talente je Kader bereits seit Ende März unter Anleitung von zwei Auswahltrainern. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. (SZ)

