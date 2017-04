Taktvoller Auftakt Seit Montag fährt die S 1 viermal pro Stunde in der Hauptverkehrszeit. Und schon gibt es Verbesserungsvorschläge.

Freundlicher Auftakt: VVO-Marketingleiterin Gabriele Clauss verteilt Überraschungstüten an Bahnkunden in Meißen. © Claudia Hübschmann

Pünktlich ist sie, die S-Bahn 7.54 Uhr am Donnerstagmorgen ab Radebeul-Ost. Fünf Fahrgäste bringt sie aus Richtung Dresden mit. Das klingt nicht gerade viel, aber acht Minuten früher hat bereits die vorherige Bahn Haltepunkte und Bahnhöfe auf der Strecke abgeklappert.

Viermal pro Stunde lässt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) seit Montagmorgen S-Bahnen zwischen Dresden und Meißen rotieren. Das ist immerhin doppelt so viel wie zuvor, auch wenn aufgrund organisatorischer Konflikte kein regulärer 15-Minuten-Takt aufs Gleis gebracht werden kann. Exakt formuliert gibt es ab Meißen früh zwischen 5.17 Uhr und 8.47 Uhr sowie nachmittags zwischen 14.47 Uhr und 18.17 Uhr vier Abfahrten pro Stunde. Ab dem Dresdner Hauptbahnhof verkehren die Züge früh zwischen 6 Uhr und 8 Uhr im dichteren Takt sowie nachmittags zwischen 14 Uhr und 19 Uhr.

Die neue eingeschobene Bahn von Radebeul präsentiert sich kurz vor acht Uhr mäßig gefüllt. Der erste Schwung an Schülern und Pendlern ist bereits durch. Ein Fahrradfahrer kann sich bequem im Großraumabteil ausbreiten. Nebenan schöpft eine junge Frau im Vierersitz mit einem Minutenschlaf Kraft für den Tag. Die Zahl der Zu- und Aussteiger bleibt an den meisten Stationen einstellig. In Coswig und Meißen dagegen wird das Dutzend gut voll.

Vor kurzen Zügen warnen

VVO-Sprecher Christian Schlemper zieht am frühen Donnerstagnachmittag eine positive Bilanz der Startphase. Die übergroße Mehrzahl der über die sozialen Medien und persönlich etwa in den Kundenzentralen eingelaufenen Reaktionen zeuge von einem gelungenen Auftakt. Am Anfang hätten sich einige Züge um wenige Minuten verspätet. Dies sei jedoch kaum anders zu erwarten gewesen, da sich die S-Bahn in einen sehr dichten Verkehr auf den Gleisen durch das Elbtal einfügen müsse.

Bestätigt wird Schlempers Fazit vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). „In den meisten deutschen Städten zeichnen sich S-Bahnen durch eine besonders kurze Taktfolge aus“, sagt Lutz Dressler von der Ortsgruppe Radebeul/Meißen. Wenn Pendler eine Bahn verpasst haben, kommt in Kürze die Nächste. „Mit dem 15-Minutentakt wird die S-Bahn ein ganzes Stück attraktiver“, so Dressler.

Kaum gestartet, schon wird zudem darüber nachgedacht, wie der Service weiter verbessert werden könnte. Verkehrsverbund und Bahn möchten laut Schlemper über die Anzeigentafeln Informationen zur Länge des nächsten Zuges ausgeben. Die Einschub-Bahnen sind mit weniger Wagen unterwegs. Wer sich zu weit auf den Bahnsteig hinausbegibt, muss unter Umständen einen Sprint einlegen. Das soll in Zukunft vermieden werden.

Einen weiteren Vorschlag hält der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Meißen Rolf Baum parat. Er verweist darauf, dass in einem nächsten Schritt daran gegangen werden sollte, den Zubringer-Verkehr per Bus zu verbessern. So fehle es in den Abendstunden an Bussen, um die S-Bahn-Fahrer aus den nordwestlich des Bahnhofs gelegenen Coswiger Wohngebieten zu den Zügen zu bringen oder sie von dort abzuholen. „Wenn der Kreis und der VVO entsprechende Beschlüsse fassen, stehen wir bereit“, so Baum.

Zu den S-Bahn-Kunden, die an diesem Donnerstagmorgen den Einschubzug aus Radebeul-Coswig genutzt haben, gehören auch eine Handvoll Schüler. Die Leiterin des Meißner Gymnasiums Heike Zimmer begrüßt ausdrücklich den neuen Takt. Er steigere die Attraktivität der Stadt und biete den Schülern größere Flexibilität, gerade auch am Nachmittag, wenn sie Arbeitsgemeinschaften besuchten.

Ähnlich fällt die Reaktion der Volkshochschule des Kreises aus, die ihren Sitz direkt im Bahnhofsgebäude Radebeul-Ost hat. Die Deutschkurse für die Flüchtlinge beginnen alle früh zwischen halb neun und halb zehn Uhr. „Es kann sein, dass unsere Schüler dadurch ein bisschen pünktlicher werden“, sagt Ulrike Hachenberger, pädagogische Mitarbeiterin an der VHS. Viele Flüchtlinge kommen aus Coswig und Meißen und nutzen die S-Bahn regelmäßig.

