Takata baut 150 Stellen ab Betroffen sind die Standorte im Mockritzer Gewerbegebiet und in Freiberg. Das Unternehmen will sich neu aufstellen.

Im Mockritzer Werk werden Arbeitsplätze abgebaut. © DA-Archiv/Lutz Weidler

Takata Sachsen GmbH hat bei den in Freiberg und Döbeln hergestellten Gasgeneratoren erhebliche Umsatzrückgänge. Das teilte Georg Lamerz von der Hering Schuppener Consulting, die für die Pressearbeit des Konzerns zuständig ist, am Mittwochabend mit. Die Nachfrage nach Takata Gasgeneratoren sei in den letzten Jahren rückläufig und der Ausblick für das im April 2017 beginnende Geschäftsjahr zeige keine Trendwende.

„Grund hierfür ist die Rückrufthematik bei bestimmten Gasgeneratoren insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, die dazu geführt hat, dass sich Kunden vermehrt für Gasgeneratoren anderer Hersteller entschieden haben“, so Lamerz. Auch unter Berücksichtigung der erwarteten weiteren Umsatzrückgänge könnten Restrukturierungsmaßnahmen an den beiden Standorten nicht mehr vermieden werden. Daher sollen an den Standorten Freiberg und Döbeln insgesamt 150 Arbeitsplätze abgebaut werden. Wie viel Arbeitsplätze konkret in Mockritz verloren gehen, stehe noch nicht fest.

„Wir werden alles dafür tun, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. So werden wir zunächst die Zeitarbeitskräfte abbauen und befristete Verträge auslaufen lassen. Unseren gewerblichen Mitarbeitern können wir einen Wechsel in unser nahe gelegenes Werk in Elterlein anbieten“, sagte Werksleiter Hendrik Hasch.

Das Unternehmen stellt seine Produktion aktuell auf eine neue Generation von Gasgeneratoren um und lässt die Produktion von Gasgeneratoren auf Ammoniumnitratbasis, die Gegenstand der Rückrufe sind, auslaufen. Aufgrund der langen Entwicklungszyklen können neue Aufträge jedoch nicht den Rücklauf der alten Generation in vollem Maße ausgleichen.

„Wir werden dafür kämpfen, zusätzliche Aufträge für die neue Generation von Gasgeneratoren zu gewinnen und die Standorte zukunftssicher aufzustellen“, so Hendrik Hasch.

zur Startseite