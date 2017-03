Tagestourismus soll ausgebaut werden Die Gemeinde ist neues Mitglied im Tourismusverband Sächsisches Elbland.

Der Gemeinderat von Klipphausen hat sich in seiner Sitzung am 21. Februar zum Beitritt in den Tourismusverband Sächsisches Elbland zum 1. März dieses Jahres entschlossen. Das teilt der Tourismusverband mit. Das Landschaftsschutzgebiet „Linkselbische Täler“ zieht viele Tagestouristen und Urlauber zum Wandern und Radfahren in die Gemeinde. 20 542 Übernachtungen gab es hier 2016 in zehn gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit 262 Betten einschließlich eines Campingplatzes. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt in Klipphausen bei zwei Tagen – kennzeichnend für den Kurzurlaub.

Für Klipphausen spielt aber vor allem der Tagestourismus eine große Rolle: Das Wander- und Radroutennetz, die Mühlen, die Schlösser Scharfenberg und Batzdorf mit ihren überregional ausstrahlenden Veranstaltungen und 18 Ausflugsgaststätten sind Anziehungspunkte mit wirtschaftlichen Effekten. Deutschlandweit werden fast 60 Prozent aller touristischen Umsätze durch Tages-Ausflügler und Tagesgeschäftsreisende generiert. Davon partizipieren neben den touristischen Zentren auch Kleinstädte und ländliche Gebiete.

Das hat die Gemeinde erkannt und deshalb ein Tourismusentwicklungskonzept von einem Dresdner Planungsbüro erarbeiten lassen. Nach zahlreichen Beratungen in mehreren Arbeitsgruppen mit Vertretern des Gemeinderates, sachkundigen Bürgern und Touristikern ist dieses Konzept in einer Abschlussveranstaltung auf Schloss Scharfenberg der Öffentlichkeit vorgestellt worden und soll nun schrittweise umgesetzt werden. Dabei wolle der Tourismusverband Sächsisches Elbland wichtiger Partner sein, so die Geschäftsführerin Sindy Vogel. (SZ/jm)

zur Startseite