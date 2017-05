Tagespflege im Haus der Geschenke Brambor Pflegedienstleistungen sind ab Mitte Juni im Zentrum der Stadt zu finden. Neun Gäste können betreut werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Pflegefachkraft Katrin Voigt mit einem Tagesgast. Täglich werden zwei Beschäftigungen angeboten. Hier ist es auf Wunsch des Gastes ein „Wollnachmittag“, bei dem viele schöne Dinge entstehen. © Brambor Pflegefachkraft Katrin Voigt mit einem Tagesgast. Täglich werden zwei Beschäftigungen angeboten. Hier ist es auf Wunsch des Gastes ein „Wollnachmittag“, bei dem viele schöne Dinge entstehen.

Mitte Juni öffnet die Tagespflege im ehemaligen Haus der Geschenke.

Im Erdgeschoss des ehemaligen Hauses der Geschenke an der Karl-Marx-Straße eröffnet am 15. Juni eine Tagespflege. Brambor Pflegedienstleitungen wollen neun Gästen eine individuelle Betreuung anbieten. Das betrifft nicht nur die Angebote, sondern auch die Betreuungszeit. Wer will, wird von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr betreut. „Auch einzelne Tage oder kürzere Zeiten können mit uns abgesprochen werden. Wir öffnen auch am Wochenende, wenn es gewünscht ist“, so Benjamin Brambor, Prokurist von Brambor Pflegedienstleistungen. Bevor die Tagesgäste ab dem 15. Juni betreut werden, gibt es noch viel im ehemaligen Laden zu tun. Seit einigen Tagen sind die Handwerker vor Ort, um das 150 Quadratmeter große Erdgeschoss entsprechend den Anforderungen des künftigen Mieters vorzubereiten (DA berichtete). Das Gebäude gehört der Wohnbau Hartha.

„Wir sind von vielen Leuten angesprochen worden, ob wir nicht in Hartha oder Leisnig solch ein Angebot unterbreiten können. Es wird gebraucht“, so Benjamin Brambor. Man habe sich für Hartha entschieden, weil sich die Stadt und deren Tochtergesellschaft, die Wohnbau Hartha, wirklich gekümmert haben. „Wir sind begeistert, wie uns der Bürgermeister und die zuständigen Mitarbeiter empfangen haben. Das war außergewöhnlich und hat uns die Entscheidung einfach gemacht“, sagte der Prokurist.

Mitarbeiter von Brambor Pflegedienstleistungen sind bereits in der Region im ambulanten Pflegedienst unterwegs.

Die zentrale Lage sei wichtig, um für die Klienten von Hartha und Umgebung erreichbar zu sein. Noch fehle dem Objekt der Charme, so Brambor. Doch das soll sich künftig ändern. Der Eingang befindet sich im Hof, damit die Tagespflege auch für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung zu erreichen ist.

„Auf Wunsch holen wir unsere Gäste mit dem Tagespflegebus am Morgen ab und bringen sie dann auch wieder nach Hause“, sagte der Prokurist. Zwei Mitarbeiter wurden bereits eingestellt. Dabei handelt es sich um die Betreuungskraft und den Fahrdienst. „Die Pflegekraft kommt aus unseren eigenen Reihen, weil sie bereits unsere Unternehmensphilosophie kennt. Wir setzen auf Individualität und die Erhaltung der Selbstständigkeit der Menschen“, so Brambor. Er will mit seinem Unternehmen Ansprechpartner vor Ort und Berater sein. „Wir können alles aus einer Hand von der häuslichen Pflege, der Tages- und Kurzzeitpflege bis zum betreuten Wohnen anbieten. Das ist unser Konzept“, so Brambor. Zurzeit sei man dabei, die ambulante Pflege in Hartha und dem Umland zu entwickeln.

Die Tagesgäste können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen. Neben Frühstück, Mittag und Vesper gibt es zwei Beschäftigungen, bei denen die Wünsche der Gäste berücksichtigt werden. „Wir sind für alles offen und können uns auch Veranstaltungen wie zum Beispiel einen Seniorenbegegnungstag vorstellen“, sagte Brambor. Überhaupt will sich das Unternehmen in die Stadt mit seinem Know-how und dem vorhandenen Rückenwind einbringen, mit den Dienstleistern und Einrichtungen vor Ort zusammenarbeiten. „Wir können uns eine Kooperation mit Vereinen, den Schulen und Kindereinrichtungen vorstellen“, so der Prokurist. Es soll ein Geben und Nehmen sein.

Damit viele der etwa 150 Mitarbeiter die Stadt kennenlernen, in der neben Döbeln, Roßwein und Waldheim, eine weitere Einrichtung von Brambor Pflegedienstleistungen entsteht, ist für den 14. Juni ein Stadtrundgang geplant. Außerdem soll die Firma Just besucht werden.

zur Startseite