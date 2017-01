Tagesmütter bekommen mehr Geld

Die Stadt Rabenau zahlt ihren Tagesmüttern ab diesem Jahr mehr Geld. Das beschloss der Stadtrat. So sollen die Frauen mit Wirkung vom 1. Januar für jedes Kind monatlich 500 Euro bei neun Stunden Betreuungszeit erhalten. Wird ein Kind weniger als neun Stunden betreut, reduziert sich der Betrag anteilig. Bisher bekamen die Tagesmütter 485 Euro. Die letzte Erhöhung gab es 2013, damals stieg der Satz von 450 auf 485 Euro.

In der Gemeinde sind derzeit fünf Tagesmütter aktiv, je zwei in Rabenau und Oelsa sowie eine in Spechtritz. Alle dürfen bis zu fünf Kinder im Krippenalter aufnehmen. Die Plätze sind fest im Bedarf der Stadt eingeplant. Die Auslastung liege im Durchschnitt bei 23 bis 25 Kindern, heißt es aus dem Rathaus. (hey)

