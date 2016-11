Tagesklinik bleibt erhalten

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Lauchhammerstraße bleibt erhalten. Das bestätigte nun noch einmal ein Sprecher des Landkreises Mittelsachsen. Die Einrichtung in Riesa wird von der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH betrieben, die ihre Standorte derzeit umstrukturiert. Da kein Personal mehr für den vollstationären Betrieb am Standort Mittweida zu finden sei, werde die Einrichtung ab 1. Dezember nur noch als Tagesklinik dienen, heißt es in einer Mitteilung. Die vollstationäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen konzentriert der Betreiber fortan in Chemnitz. In der Tagesklinik in Riesa mit zehn Plätzen bleibt alles wie gehabt. (SZ)

