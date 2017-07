Tagesklinik wieder in Betrieb Wegen Personalmangels musste die Kamenzer Einrichtung für die Kinder- und Jugendpsychiatrie vorübergehend schließen.

In diesem Gebäude an der Kamenzer Macherstraße befindet sich die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie © Matthias Schumann

Die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Macherstraße in Kamenz hat ihre Arbeit wieder aufgenommen. „Die Wiedereröffnung funktionierte reibungslos, ab Juli befinden sich dort neun Patienten in Behandlung“, erklärt Julia Vogt, Sprecherin des Sächsischen Krankenhauses in Arnsdorf. Die Tagesklinik ist eine Außenstelle. „Ab August können alle zehn Behandlungsplätze vergeben werden“, so Julia Vogt. Ebenfalls habe die Krankenhausschule der Tagesklinik den Dienst erfolgreich wieder aufgenommen.

Das Team rund um den leitenden Oberarzt Knut Hoffmann setzt sich zusammen aus einer Psychotherapeutin, einem Pflegestationsleiter, einer Ärztin sowie einer Ergotherapeutin. Ab August werde ein weiterer Psychotherapeut hinzukommen. Zusammen mit der Wiedereröffnung der Tagesklinik und der Institutsambulanz der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Kamenz sei die regionale Versorgung von Patienten und deren Familien damit wieder sichergestellt, lässt das Krankenhaus wissen.

Das war zwischenzeitlich nicht mehr der Fall. Am Jahresanfang berichtete die SZ darüber, dass die Tagesklinik ihren Betrieb einstellen musste. Schon damals ließ die Arnsdorfer Verwaltungsdirektion wissen, dass das kein dauerhafter Zustand bleiben würde. Allerdings dauerte die Schließzeit etwas länger als damals avisiert. Vorübergehender Personalmangel hatte zu diesem Schritt geführt.

An der Außenstelle und damit an der wohnortnahen Betreuung halte Arnsdorf auf jeden Fall fest. Der Freistaat hatte Ende des vorigen Jahrzehnts zwei Millionen Euro in die Tagesklinik für die bessere psychiatrische Therapie von Kindern und Jugendlichen ausgegeben.

Nach den Sommerferien ist ein Tag der Offenen Tür geplant, zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Der genaue Termin werde noch bekannt gegeben. (SZ/ha)

zur Startseite