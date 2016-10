Tagesgäste müssen Parkticket bezahlen

Das Parksystem am Liftparkplatz in Altenberg an der B 170 soll umgerüstet werden. Die Stellflächen sind vor allem im Winter begehrt, weil sie sich unmittelbar am Ski- und Rodelhang befinden. Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) musste aber immer wieder feststellen, dass nicht alle Gäste ihr Parkticket ordnungsgemäß am Automaten lösen und der Stadt dadurch Einnahmen verloren gehen. Das gerade in Spitzenzeiten an Wochenenden zu kontrollieren, ist sehr aufwendig. Werden Schwarzparker ertappt, ist dann fraglich, ob die Stadt tatsächlich und in vertretbarem Aufwand zu ihrem Geld kommt. Daran will Altenberg etwas ändern und eine Schrankenanlage installieren, wie es auch in Tiefgaragen großer Einkaufszentren oder auf anderen Besucherparkplätzen zum Teil schon üblich ist. Erst wenn das Ticket bezahlt ist, öffnet sich die Schranke. In dem Zusammenhang sollen auch einige zusätzliche Stellplätze entstehen. (SZ/ks)

