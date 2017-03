Tagebaubrunnen werden verfüllt

In Boxberg werden Wege und Straßen zeitweise gesperrt. © Dirk Zschiedrich

Senftenberg/Boxberg. In der Gemeinde Boxberg sind von März bis Mai Wege- und Straßensperrungen im Zuge von Bergbausanierungsarbeiten der LMBV notwendig. Darüber informierte ein Unternehmenssprecher. Die damit beauftragte Firma B werde an vier Stellen rund um den ehemaligen Tagebau Bärwalde Verwahrarbeiten an mehr als zwanzig vormaligen Filterbrunnen des Bergbaus vornehmen, was zeitweise Sperrungen von Straßen und Wegen erforderlich macht. Dies betrifft konkret:

Zufahrtsstraße zum Parkplatz Safaripark in Uhyst vom 23.3. bis 31.3. halbseitig gesperrt.

Straße „Bärwalder See“ am Hafen Klitten von Zufahrt Campingplatz bis Zufahrt Badestrand Klitten vom 22.3. bis 13.4. voll gesperrt. Durchfahrt für Bus und Lkw wird gewährleistet.

Kreisstraße 8481 am Ohr von Abzweig Bundesstraße B 156 bis Abzweig Boxberg vom 24.4. bis 24.5. voll gesperrt.

Radwege links und rechts der B 156 in Höhe des Wasserwerkes vom 8.5. bis 24.5. voll gesperrt. Umlaufen für Fußgänger und Radfahrer wird gewährleistet. (SZ)

