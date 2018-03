Tagebau-Sanierer sollen Lausitzer Zukunft managen Für Ministerpräsident Michael Kretschmer ist der Wandel der Lausitz eine Generationenaufgabe. Schon jetzt wird dafür ein Forschungsinstitut gegründet. Aber nicht nur das.

Der Sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat im Februar den Braunkohletagbau Nochten besucht. © Rainer Weisflog

Weißwasser. In Görlitz wird noch in diesem Jahr ein deutsch-polnisches Forschungsinstitut angesiedelt. Es soll Zukunftstechnologien entwickeln, die von Lausitzer Unternehmen in Produkte umgesetzt werden können. Das solle den Strukturwandel in der Region zu unterstützen, sagte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka beim Lausitz-Forum in Weißwasser. Ihr Ministerium habe in den vergangenen Jahren rund 300 Millionen für Forschung und Entwicklung in der Lausitz ausgegeben. Diese Förderung werde fortgesetzt.

Eingeladen zum Lausitz-Forum hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Nach seiner Auffassung ist der Wandel der Lausitz eine Generationenaufgabe und umfasst auch nicht nur den schrittweisen Abschied von der Braunkohle. „Der Strukturwandel wird viele Milliarden gekostet haben, wenn er in 30, 35 Jahren abgeschlossen ist“, sagte Kretschmer. Zunächst solle jedoch der Bund eine Anschubfinanzierung von rund einer Milliarde leisten. Davon könnten Infrastruktur – wie etwa Straßen- und Schienenwege sowie schnelles Internet – zukunftsfähig gemacht werden.

Um im Wettbewerb der Regionen mithalten zu können, müsste die Lausitz kostengünstiger wirtschaften, sagte der Präsident der Brandenburgischen Technischen Universität, Jörg Steinbach. Robert Knippschild vom Leibnitz-Institut ermunterte die Lausitzer, mehr mit dem Namen der Region zu werben. „Viele Regionen wären froh, könnten sie mit so einem eingängigen Begriff agieren“, sagte der Wissenschaftler. (SZ/tbe)

