Tagebau Nochten soll nach Flutung Mühlroser See heißen Die Gemeinde Trebendorf will den Vorschlag von Ortsvorsteher Waldemar Locke diskutieren. Umsiedler haben in Dresden einen neuen Ansprechpartner.

Blick vom Aussichtsturm am schweren Berg in Weißwasser auf den Braunkohletagebau in Nochten. © Jens Trenkler Blick vom Aussichtsturm am schweren Berg in Weißwasser auf den Braunkohletagebau in Nochten.

Waldemar Locke ist der Vorsitzende des Ortschaftsrates von Mühlrose.

Mit einer Idee, die weit in die Zukunft reicht, wandte sich am Mittwochabend der Mühlroser Ortschaftsratsvorsitzende Waldemar Locke an den Gemeinderat von Trebendorf. Der Braunkohletagebau Nochten solle nach seiner Flutung in einigen Jahrzehnten Mühlroser See heißen – zur Erinnerung an den Ort, an dem der Tagebau einst seinen Anfang nahm und an dessen Stelle er in den 2030er Jahren auch endet. Bürgermeisterin Kerstin Antonius sagte zu, dass der Vorschlag zunächst im Hauptausschuss beraten wird. Bei einer positiven Entscheidung werde der Vorschlag an die Landesbehörden und den Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien weitergegeben.

Vor Lockes Vorschlag hatte sich der Gemeinderat lange mit der nun feststehenden Umsiedlung von Mühlrose befasst. Im Beisein von Vertretern der sächsischen Staatsregierung und des Bergbau- und Energiekonzerns Leag forderten mehrere Bürger schnelle Entscheidungen über den Zeitplan und das Ziel der Umsiedlung. Finanz-Staatssekretär Hansjörg König sagte zu, alle Forderungen und Vorschläge mit nach Dresden zu nehmen und dort zeitnah mit den Zuständigen zu besprechen.

Als neuer Ansprechpartner der Staatsregierung zum Thema Umsiedlung von Mühlrose und Nicht-Umsiedlung von Süd-Schleife, Rohne und Mulkwitz stellte sich in Trebendorf Jens Albrecht vor. Der promovierte Chemiker ist Referatsleiter für Wirtschaft und Soziales in der Sächsischen Staatskanzlei, im Umfeld des Ministerpräsidenten. Eigentlich sollte diese Funktion Ulrich Beyer aus der Staatskanzlei übernehmen, der aber erkrankt ist. (SZ/tbe)

