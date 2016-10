Tagebau liefert mehr Wein Das Meißner Weingut von Anja Fritz und Martin Schwarz freut sich über Trauben von einem exotischen Standort.

© Symbolfoto/Sebastian Schultz

Die Weinlese auf dem Wolkenberg im brandenburgischen Braunkohletagebau Welzow-Süd hat in diesem Jahr rund 26 Tonnen Trauben erbracht. Daraus sollen in Meißen bis zu 23 000 Flaschen Wein gekeltert werden, teilte das Unternehmen LEAG am Mittwoch in Cottbus mit. Das Unternehmen vereint die Lausitz Energie Bergbau AG und die Lausitz Energie Kraftwerke AG unter einem gemeinsamen Dach. Die vierwöchige Weinlese auf dem rekultivierten Boden der Bergbaufolgelandschaft bei Spremberg lief von Mitte September bis Mitte Oktober.

Auf der sechs Hektar großen Fläche mit rund 26 000 jungen Rebstöcken seien nacheinander und sortenrein die Weißweinsorten Grau- und Weißburgunder, Kernling und Roter Riesling sowie die zwei Rotweinsorten Rondo und Cabernet Dorsa geerntet worden, hieß es. Der Ertrag sei im Vergleich zum Vorjahr gesteigert worden, 2015 wurden rund 20 000 Flaschen Wolkenberg-Wein abgefüllt.

Das sorbische Dorf Wolkenberg wurde Anfang der 90er Jahre für den Braunkohletagebau aufgelöst und abgerissen, die verbliebenen knapp 200 Einwohner wurden nach Spremberg umgesiedelt. Die Gegend wurde nach dem Abbau der Braunkohle rekultiviert, 2010 wurde dort ein Weinberg angelegt. Betreut wird dieser von dem Meißner Winzer Martin Schwarz, der zugleich im gemeinsamen Weingut mit Anja Fritz in Meißen die Trauben aus der Niederlausitz verarbeitet. (SZ/pa/epd)

