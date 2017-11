TAG saniert kompletten Neubaublock Kurzentschlossen werden 600 000 Euro in die Häuser gesteckt. Große Bäder springen dabei auch heraus.

Am Block Westfälische Straße 1-3 werden unter anderem alle Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert. © André Braun

Ziemlich kurzentschlossen hat Döbelns größtes Wohnungsunternehmen, die TAG Wohnen, noch einige Bauvorhaben in Döbeln Nord in Angriff genommen. Allein 600 000 Euro investiert das Unternehmen in den Wohnblock Westfälische Straße 1-3 am Ostende des Wohngebiets. Im Oktober war mit der Sanierung begonnen worden. „Ende Januar wollen wir fertig sein. Der Block hat Potenzial“, meint Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement der TAG. Der Großvermieter arbeitet intensiv an der Aufwertung von Döbelns jüngstem DDR-Neubaugebiet.

Der Block war 1988 errichtet worden und gehört damit zu den jüngsten in Döbeln Nord. Die Betonelemente dieses Wohntyps waren schon zweischalig mit Wärmedämmung ausgeführt worden, sagte Förster-Wehle. „Eine zusätzliche Dämmung würde nicht mehr viel bringen, nur die Kosten und damit den Mietpreis erhöhen.“ Deshalb werden nur die Fugen saniert. Ansonsten ist die Instandsetzung ziemlich umfassend. Alle Ver- und Entsorgungsleitungen werden erneuert. Auch Heizungen, Türen, die kompletten Bäder – zumindest in den Wohnungen, die derzeit unbewohnt sind. Und das sind 18 von insgesamt 30. In einigen Wohnungen setzt die TAG die Idee um, die Bäder zu vergrößern und dafür die Küche ins Kinderzimmer zu verlegen. „Wegen der Steigleitungen, die nicht versetzt werden können, haben wir daran lange getüftelt“, sagte Förster-Wehle. Die Bäder der 60 Quadratmeter großen Wohnungen sind dann mit Dusche und Wanne ausgestattet. Die TAG will dafür rund 450 Euro Warmmiete.

Auch an anderen Stellen wird investiert. An einem der sechsgeschossigen Punkthäuser am Bernhard-Kretzschmar-Weg ist am Mittwoch das Gerüst gefallen, nachdem die Fassade neue Farbe bekommen hatte. „Wir haben uns kurzfristig entschlossen, auch einige Wohnungen zu sanieren. Das Treppenhaus kommt noch dran“, so Förster Wehle. Die Häuser Straße der Jugend 15 bis 19 werden mit weiteren Balkonen ausgestattet.

Mit dem Bau des neuen Einkaufsmarktes in Döbeln Nord wird die TAG voraussichtlich im kommenden Frühjahr beginnen. Die Unterzeichnung eines Mietvertrages mit einem Discounter stehe kurz vor dem Abschluss, so Förster-Wehle. Die Bauzeit veranschlagt er mit sechs bis sieben Monaten.

