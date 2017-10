Tag eins im neuen Nieskyer Eisstadion 1782 Besucher nahmen die modernisierte Sportstätte am Tag der offenen Tür in Augenschein. Am Abend kamen nochmals 1300 zum Freundschaftsspiel. Wir zeigen die Bilder.

Einweihung des Eisstadions Niesky mit dem Freundschaftsspiel der Tornados vom ELV Niesky gegen die Lausitzer Füchse. © Rolf Ullmann

Die Zeiger der Uhren krochen am Sonnabendvormittag auf die Zehnermarkierung zu. Die Pforte zum Nieskyer Eisstadion stand bereits offen. Diese einladende Geste blieb nicht lange unbeachtet. Als der erste Besucher am Tag der offenen Tür durchschritt Georg Blanz gemeinsam mit seiner Partnerin Birgit Steffens den Eingangsbereich hinein in das Innere. Für ihn bildete dieser Vormittag die zweite Begegnung mit dem Bauwerk am Nieskyer Waldbad. Er hatte nämlich noch den Eindruck des unfertigen Stadions gespeichert, den er während des Besuchs vor zwei Monaten gewann.

Nach seinem ersten Eindruck gefragt, sagte Georg Blanz: „das Stadion sieht großartig aus. Die Nieskyer können zu Recht stolz darauf sein. Schließlich haben sie lange genug darum gekämpft. Hier zeigt sich wieder einmal, Beharrlichkeit führt zum Erfolg.“ Klaus Hoffmann richtete hingegen seine Blicke immer wieder hinauf zur Dachkonstruktion. „Ich finde, dass diese sehr gelungen ist. Auch die farbliche Gestaltung gefällt mir sehr gut,“ sagte der langjährige Fan der Tornados vom ELV. Sein Enkel Philipp Hoffmann trat und tritt in dieser Hinsicht voll in seine Fußstapfen.

Er lässt sich kaum ein Heimspiel der Tornados entgehen und fiebert mit ihnen, wenn sie die Eishockeyschläger mit ihren Kontrahenten kreuzen. „Mir hat bereits das bisherige Eisstadion schon gut gefallen, aber dieses ist noch viel besser“, sagte der junge Mann. Dann nahmen beide, wie Hunderte andere Besucher auch, die Räumlichkeiten und Anlagen des Stadions in Augenschein.

Mitarbeiter einer Security-Firma erfassten im Eingangsbereich die Anzahl der Besucher. Kurz nach 11 Uhr zeigt das Zählgerät 865 Besucher an. Als sich gegen 14 Uhr die Pforte zunächst erneut schließt, bilanziert das kleine Gerät, das 1782 Besucher aller Altersgruppen den Weg in das Eisstadion fanden. Viel Lob über das hier geschaffenen war an diesem Sonnabendvormittag zu vernehmen, doch die beschlagenen Plexiglasscheiben rund um die Spielfläche sorgten für Irritationen bei zahlreichen Gästen. Wie sollen die Zuschauer etwas vom Spiel mitbekommen, wenn die Scheiben derart beschlagen sind, so lautete die häufig gestellte Frage. Doch am Abend erwies es sich das all diese Befürchtungen grundlos waren. Rund um die Spielfläche präsentierte sich die gesamte Fläche der Plexiglasscheiben spiegelblank geputzt. Die vorhergegangenen Sorgen mit dem Durchblick erwiesen sich als völlig grundlos.

Vom guten Blick auf das Spielfeld profitierten auch die Medienvertreter während des Freundschaftsspiels der Tornados gegen die Lausitzer Füchse. Vom erhöhten Standort der Tribüne über den Spielerbänken können sie künftig das gesamte Spielfeld einsehen und mit Lichtverhältnissen arbeiten, von denen sie im bisherigen Eisstadion nur träumen konnten. In den nächsten Tagen und Wochen gilt es nun Erfahrungen zu sammeln, was bewährt sich und wo kann und muss man vielleicht die eine oder andere Veränderung vornehmen.

