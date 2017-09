Tag des offenen Gerätehauses Die Sebnitzer Feuerwehr lädt am Sonnabend zu Wettbewerben, zum Schlemmen, zum Tanz und natürlich zum Technikgucken ein.

© Archiv SZ

Mit Schauvorführungen und einem speziellen Wettkampf lockt die Ortsfeuerwehr Sebnitz am Sonnabend die Besucher zum Tag des offenen Gerätehauses. Zum Start um 11 Uhr zeigt zunächst die Jugendfeuerwehr in einer Vorführung, was sie drauf hat. Ab 13 Uhr sind dann beim „Samtz´er Dreier“ Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft gefragt. Dieser Dreikampf der Feuerwehrleute mit eher ungewöhnlichen Disziplinen, bei dem auch Mannschaften von befreundeten Wehren antreten, wird zum vierten Mal ausgetragen. Nach der Siegerehrung steht gegen 15.30 Uhr die große Schauvorführung der Sebnitzer Ortsfeuerwehr auf dem Programm. Für die Kinder werden eine Hüpfburg, eine Bastelecke und ein Stand zum Kinderschminken aufgebaut.

18.30 Uhr beginnt dann die Spätsommerparty mit DJ Heiko und dem Männerballett der Feuerwehr Sebnitz. Für die bequeme Anreise wird ein Shuttleverkehr eingerichtet. Der Bus verkehrt stündlich zwischen der Stadt und dem Gerätehaus. (SZ)

9. September, ab 11 Uhr, Tag des offenen Gerätehauses der Feuerwehr Sebnitz

zur Startseite