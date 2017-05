Fußball – Kreisoberliga Tag der Unentschieden Waldheim, Ostrau und Roßwein holen jeweils einen Punkt. Es wäre jedoch auch mehr möglich gewesen.

Viermal geführt, und doch nicht gewonnen. Der SV Aufbau Waldheim, rechts Sebastian Heyna, erreichte gegen Chemie Böhlen ein 4:4-Unentschieden. © Dietmar Thomas

Der Trainer des SV Aufbau Waldheim, Andreas Kügler, trauerte nach dem Spiel gegen Chemie Böhlen zwei verlorenen Punkten nach. „Nach dem 0:5 im Hinspiel hätte ich ein Unentschieden sofort mitgenommen. Doch wenn man immer wieder vorlegt, und dann doch noch den Ausgleich kassiert, ist das schon ärgerlich“, so Kügler. Dabei könne er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie habe eine starke kämpferische Leistung geboten. „Letztendlich können wir mit dem Punkt leben, jedoch haben wir es verpasst, einen der Kontrahenten im Abstiegskampf zu distanzieren“, so Kügler.

Kristian Eick hatte eine gute Chance zur Führung noch vergeben, doch kurz darauf verwandelte Christoph Claus einen Foulelfmeter zum 1:0. Im weiteren Spielverlauf gab es im Waldheimer Abwehrverhalten einige Unstimmigkeiten, die zu Gegentoren führten. Zunächst hatten die Gastgeber noch Glück, als der schnelle Daniel Hintzschke den Ball an den Innenpfosten setzte. Nach einem Eckstoß für Chemie traf Axel Hubert per Kopf zum Ausgleich. Sebastian Heyna mit einem Freistoß aus 20 Metern und Stephan Leimner brachten die Waldheimer wieder in Front. Doch erneut kassierte Aufbau nach einem Eckball einen Gegentreffer, diesmal durch Ronny Lippmann. Nach dem Seitenwechsel erzielten die Gäste erneut den Ausgleich, doch erneut ging die Heimelf durch Stephan Leimner in Führung. Trotz einer Roten Karte gegen Kevin Wächtler kamen die Böhlener zum Ausgleich – wiederum nach einem Eckball.

Der SV Ostrau 90 und der SV Blau-Weiß Bennewitz hatten durchaus noch Chancen auf den dritten Platz. Doch mit der Punkteteilung im Spiel gegeneinander dürften diese Aussichten gesunken sein. Nach ein paar vergebenen Chancen in der ersten Hälfte sahen sich die Ostrauer kurz nach Wiederanpfiff plötzlich im Hintertreffen, als Tobias Ernst unbedrängt einschieben konnte. Doch die Jahnataler fanden sofort wieder zurück in die Partie und nach einem Foul an Wiesner im Strafraum verwandelte Michael Fromme den fälligen Elfmeter sicher zum Ausgleich. Danach hatten die Platzherren noch mehrere gute Möglichkeiten zur Führung. Doch die Schüsse von Wiesner, Fromme und Bose gingen alle knapp vorbei.

Nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel erreichte der Roßweiner SV bei Spitzenreiter SV Naunhof ein 1:1-Unentschieden. „Nach einem guten Spiel beider Mannschaften ein gerechtes Resultat“, sagte RSV-Trainer Gerd Hentzschel. Jens Arnold hatte die Gäste in der 37. Minute in Führung geschossen. Die Naunhofer kamen in der zweiten Hälfte zum Ausgleich. Kurz vor Schluss besaßen die Gäste noch zwei gute Möglichkeiten, ließen diese jedoch ungenutzt. (DA/rwe/svo/fk)

SV Aufbau Waldheim – SV Chemie Böhlen 4:4 (3:2)

SV Aufbau Waldheim: Tremmel, Seydel, Wolf, Heyna, Busch, Schneider, Eick (86. Beer), Claus (70. Rasul Aawla Ramzi), Erichson, Wende (62. Hochmuth), St. Leimner

Tore: 1:0 Claus (8./Elfmeter), 1:1 Hubert (18.), 2:1 Heyna (20.), 3:1 Leimner (34.), 3:2 Lippmann (36.), 3:3 Kuppert (46.), 4:3 Leimner (68.), 4:4 Lippmann (75.)

Rote Karte: Wächtler (Böhlen, 70.)

Schiedsrichter: Bachmann (Gnandstein)

Zuschauer: 80

SV Ostrau 90 – Blau-Weiß Bennewitz 1:1 (0:0)

SV Ostrau 90: Gastberg, Merzdorf (67. Zschockelt), Süß (75. Bose), Pech, Meyer, Ma. Fromme, Wiesner, Hübner, Mi. Fromme, Luther, Hausmann

Tore: 0:1 Ernst (47.), 1:1 Mi. Fromme (61./Elfmeter)

Schiedsrichter: Fritsch (Hohburg)

Zuschauer: 52

SV Naunhof 1920 – Roßweiner SV 1:1 (0:1)

Roßweiner SV: Jentzsch, Zerge, Renner, Kropp, Burkhardt, Kaulich, Seydel, Lehmann, Arnold, Wlotzka, Krondorf (85. Polefka)

Tore: 0:1 Arnold (37.), 1:1 Fraunholz (63.)

Schiedsrichter: Hildebrandt (Falkenhain)

Zuschauer: 72

