Tag der Sachsen wirft Schatten voraus

Torgau. Die Anmeldefrist für den Tag der Sachsen in Torgau läuft: Bis zum 1. März können sich alle sächsischen Vereine, Verbände, Institutionen und Interessengemeinschaften anmelden, die beim 27. Tag der Sachsen vom 7. bis 9. September in Torgau dabei sein möchten und dafür eine Förderung erhalten wollen. Nur, wer sich bis zum 1. März bei der Stadt Torgau angemeldet hat, dessen Antrag auf eine Förderung kann berücksichtigt werden, teilt der Freistaat mit. Für die Teilnahme wird von der Sächsischen Staatskanzlei ein Zuschuss u. a. für Fahrtkosten, Verpflegung und Übernachtung gewährt. Für Händler, Firmen und Gastronomen endet die Anmeldefrist am 31. März.

Den 27. „Tag der Sachsen“ 2018 stellt die Stadt Torgau unter das Motto „Torgau bärenstark“. Die Auflage 2019 von Riesa wird dann am Wochenende vom 6. bis 8. September vorgesehen. (SZ)

Die Anmeldeformulare sind online zu finden. Der Fördermittelantrag ist Teil des Formulars und kann gemeinsam mit der Anmeldung ausgefüllt und versandt werden.

www.tagdersachsen2018.de

