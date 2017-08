Tag der Sachsen startet mit bekannten Stars Am Freitag um 17 Uhr geht‘s in Löbau offiziell los. Aber auch schon früher lohnt sich ein Besuch. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es viele weitere Termintipps.

Der Sänger Max Giesinger ist besonders bei den Frauen beliebt. © dpa

Am Freitag, Punkt 17 Uhr, geht es los: Der Tag der Sachsen wird eröffnet. Der offizielle Startschuss findet auf der Bühne des MDR Sachsen auf dem Altmarkt statt und wird neben neugierigen Besuchern bestimmt auch einige politische Vertreter, Initiatoren und Akteure des großen Volksfestes anziehen.

Aber natürlich gibt es auch am ersten Tag noch viel mehr zu sehen. Hier eine kleine Auswahl: Um 19 Uhr startet auf der MDR-Bühne der MDR-Sachsen-Kultabend mit The Mean Machines und dem Jubiläumskonzert “55 Jahre Omega”. Auf der Bühne von Hitradio RTL und Radio Lausitz am Neumarkt geben sich ab 14 Uhr ganz verschiedene Musiker die Klinke in die Hand: der Spielmannszug der FFw Obercunnersdorf, Colour the sky, Stereoact, Max Giesinger und die DJs Beachboys. Auf der Bühne von Radio Energy in der Messehalle treten um 20 Uhr die Lokalmatadoren Kyau&Albert auf.

Wer nicht nur Musik erleben möchte, kann zum Beispiel am Nachmittag zur Modenschau auf der Oldtimerbühne am Modellbahnhof gehen oder zu den verschiedenen Tanz- und Akrobatiksportlern auf der Bühne des Landessportbunds am Bahnhof. Dort geht‘s auch schon um 15 Uhr los. (szo)

