Tag der Sachsen mit den Nachbarn

Strehla und Riesa als gemeinsame Gastgeber des Sachsentages – dieser Vorschlag steht im Raum. Ins Gespräch gebracht hat ihn Uta Knebel, die Chefin der Linken-Fraktion am Mittwoch im Riesaer Stadtrat. Dort hätte eigentlich die Entscheidung über Riesas Bewerbung für den Tag der Sachsen 2019 fallen sollen. Da viele Stadträte wegen der absehbar hohen Kosten noch detailliertere Konzepte zu Finanzen und Festinhalten von der Stadtverwaltung fordern, wurde der Beschluss auf Mitte Mai vertagt. Zeit, um auch eine Kooperation mit Nachbargemeinden zu diskutieren.

In Strehla ist man von dem Riesaer Vorstoß überrascht – und sieht ihn in ersten Reaktionen trotzdem überwiegend positiv. Aus dem Strehlaer Rathaus heißt es auf Anfrage, man habe sich mit dem Gedanken bisher noch nicht beschäftigt. „Grundsätzlich finden wir die Idee interessant.“

Ähnlich fallen die Reaktionen der Strehlaer Stadtpolitik aus. Der Vorsitzende der Freien-Wähler-Fraktion Heiko Zscheile zeigt sich für den Vorschlag „absolut offen.“ Strehla habe viel zu bieten, meint er. Die Zeit bis zur endgültigen Entscheidung solle man für Gespräche zwischen beiden Städten nutzen, rät Zscheile.

Der Strehlaer Linken-Fraktionschef Erich Knott erhofft sich von einem Tag der Sachsen in Strehla Impulse für die Sanierung des Schlosses oder des Freibades. Für ihn sei letztlich wichtig, dass Strehla etwas von der Co-Organisation habe „und dass sich die Stadt finanziell nicht übernimmt“, betont Knott.

Zurückhaltender ist Strehlas CDU-Ratsfraktions-Chef Andreas Haberland. Bevor ernsthaft über eine gemeinsame Bewerbung diskutiert werden könne, müssten die Modalitäten einer solchen Zusammenarbeit geklärt werden. „Dazu müssten sich erst einmal die Herren Müller und Jeromin unterhalten“, verweist Haberland auf Abstimmungsbedarf zwischen den Bürgermeistern der beiden Nachbarstädte.

In Riesa weitet Uta Knebel derweil ihren Vorschlag aus. Sie könne sich auch vorstellen, das elbaufwärts gelegene Hirschstein oder auch die Gemeinde Stauchitz einzubinden, so die Linken-Stadträtin. Mit Bushalten nach dem Prinzip Hop-On Hop-Off könnten die verschiedenen Ziele einfach angesteuert werden. Die Entfernungen hält Knebel deshalb für einen „Klacks“ und widerspricht damit auch ihrem CDU-Ratskollegen Steffen Krechlak. Krechlak hatte sich in der Riesaer Stadtratsdebatte am Mittwoch gegen eine gemeinsame Bewerbung mit Riesaer Nachbarn ausgesprochen. Er habe beim Tag der Sachsen 2016 in Limbach-Oberfrohna mitgemacht und am Rande mit Machern gesprochen, die die Weitläufigkeit des Festgeländes kritisch gesehen hätten, sagte er. Sollte Riesa gegen alle Bedenken mit einer oder mehreren Umlandgemeinden den Tag der Sachsen 2019 ausrichten wollen, wäre das kein Novum in der Geschichte des Sachsentages. Bereits 1995 feierte eine ganze Region, teilt die Dresdner Staatskanzlei auf Anfrage mit. Beteiligt waren damals sieben Kommunen aus der Gegend um das mittelsächsische Rochlitz. In jeder der drei Städte und vier Gemeinden hatte es damals Veranstaltungen gegeben. 350 000 Besucher zählten die Organisatoren bei dieser vierten Sachsentag-Ausgabe. Aus Sicht von Riesas Linken-Fraktions-Chefin Uta Knebel spricht Einiges für eine zweite Ausgabe dieser Art. Die Region könne sich als Gegend präsentieren, in der man gut arbeiten, aber auch gut leben kann. Kleinere Kommunen im ländlichen Raum, die sonst keinen Sachsentag ausrichten würden, bekämen so ebenfalls die Chance, teilzunehmen. Knebel ist sicher: „Klein, klein bringt uns nicht weiter.“ Schwierig könne werden, eine gemeinsame Richtung und ein Motto zu finden. Dafür bliebe jetzt noch etwa ein Monat Zeit.

