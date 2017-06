Tag-der-Sachsen-Jury besucht Riesa Fünf Vertreter des Kuratoriums, das später über die Bewerbung entscheidet, gastieren am Freitag in der Elbestadt.

Ob Riesa tatsächlich den Zuschlag erhält, soll offiziell am 2. September verkündet werden. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Das Bewerbungs-Prozedere für den Tag der Sachsen geht in die nächste Phase: Wie Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) am Mittwoch im Stadtrat mitteilte, besuchen am 23. Juni fünf Kuratoriumsmitglieder Riesa. Jenes Kuratorium wird später darüber entscheiden, ob die Stadt den Zuschlag für das Volksfest bekommt. Bei der etwa zweistündigen Führung durch Riesa will sich dieses Vorauskommando vor allem über mögliche Veranstaltungsorte und Festgebäude kundig machen, teilt Stadtsprecherin Manuela Langer mit. Auf dem Plan stehen demnach neben der Hauptstraße zum Beispiel auch eine Visite auf dem Rathausplatz und in der Stadthalle Stern. „Es geht darum, erst einmal ein Gefühl für die Stadt zu bekommen“, erklärt Langer.

Insgesamt besteht das Kuratorium für den Tag der Sachsen aus Vertretern von 83 Vereinen. Es ist ideeller Träger und Veranstalter des Festes, Präsident ist seit 2010 Landtags-Präsident Matthias Rößler (CDU). Ob Riesa tatsächlich den Zuschlag erhält, soll offiziell am 2. September verkündet werden. Die Chancen dafür stehen mehr als gut – die Stadt ist der einzige Bewerber für das Fest im Jahr 2019.

