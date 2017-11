Tag der Sachsen billiger Riesa rechnet damit, für das Volksfest 385 000 Euro zuschießen zu müssen. Beim jüngsten Ausrichter liegt jetzt die Endabrechnung vor.

Stimmungsvolle Bilder sind vielen in Erinnerung geblieben vom Tag der Sachsen in Löbau. Jetzt gibt es auch noch die Nachricht, dass die Stadt für die Fete weniger ausgibt als geplant. Ein Zuschussgeschäft bleibt’s trotzdem. © Rafael Sampedro

In einem Punkt hat die Stadt Löbau mit ihrer Finanzplanung für den Tag der Sachsen daneben gelegen: Für den Sanitäts- und Rettungsdienst musste sie mehr Geld ausgeben als vorher angenommen. 35 000 Euro waren dafür eingeplant, rund 61 700 Euro hat es gekostet. Das zeigt die Endabrechnung zum Tag der Sachsen. Sie wurde jetzt im Stadtrat vorgestellt. „Wir haben uns bei der Summe an Limbach-Oberfrohna orientiert“, erklärt Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos). In der westsächsischen Stadt hatte der Tag der Sachsen im Vorjahr stattgefunden. In Limbach-Oberfrohna, so Buchholz, gibt es aber ein Krankenhaus. Dort wurde ein Teil der Versorgung mit übernommen. In Löbau musste ein Behelfskrankenhaus für die drei Tage errichtet werden. Das kostete mehr als gedacht.

Die Endabrechnung ergibt, dass Löbau rund 600 000 Euro für den Tag der Sachsen selbst aufbringen muss. Das sind 300 000 Euro weniger als geplant. Für die meisten Bereiche hat Löbau offenbar gut kalkuliert. In fast allen Bereichen hat die Stadt am Festwochenende Anfang September weniger Geld ausgegeben als zuvor eingeplant. Buchholz erklärt das damit, dass die Stadt viele Arbeiten und Bereiche vorher ausgeschrieben hatte und so ziemlich genaue Angebote vorlagen. Daher gebe es nachher keine bösen Überraschungen, so wie in anderen Ausrichterstädten zuvor.

Insgesamt sieht die Bilanz so aus: Die Stadt rechnet mit Einnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Dazu gehören Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, die für den Tag der Sachsen genutzt wurden, Zuschüsse vom Freistaat, Sponsoringbeträge, Spenden, Standgebühren, Parkeinnahmen oder auch Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirs. Demgegenüber stehen Ausgaben von etwa 1,7 Millionen Euro.

Bei den Ausgaben wird deutlich, dass in fast allen Bereichen weniger ausgegeben wurde, als veranschlagt war. So wurde weniger Geld für Energieversorgung und die Entsorgung verbraucht als einkalkuliert. Auch Sicherheitskonzept und Security kosteten 25 000 Euro weniger als vorgesehen. Die Ausgaben für den Festumzug sowie für Öffentlichkeitsarbeit, Vereinsquartiere und die Betreuung von VIP-Gästen fiel günstiger aus als kalkuliert. Noch auszahlen wird die Stadt die Zuschüsse an Vereine. Im Vorfeld hatten mitwirkende Vereine die Möglichkeit, einen Zuschuss zu beantragen. „Alle, die einen Antrag gestellt haben, bekommen das Geld jetzt ausgezahlt“, so Buchholz.

120 000 Euro gibt Löbau für diese Vereinsförderung im Zusammenhang mit dem Tag der Sachsen aus. Ohne die Vereine und die vielen anderen freiwilligen Helfer wäre das große Fest mit einem solchen Erfolg auch gar nicht möglich gewesen, lobte Buchholz. Insgesamt waren 500 Helfer dabei. Ebenso lobt er den Einsatz der Stadtmitarbeiter über das gesamte Wochenende und schon im Vorfeld. Sie haben zum Beispiel insgesamt 16 000 Stellflächen für Besucher sowie 4 850 Parkplätze für Anwohner und Mitwirkende mit eingerichtet, 9 400 Vignetten zur Einfahrt in die Sperrzone wurden ausgegeben und die entsprechenden Anträge zuvor bearbeitet.

Alles in allem bleibt der Sachsentag zwar ein Zuschussgeschäft. Buchholz sieht die Veranstaltung aber als großes Werbe-Plus für Löbau und die Region. In Riesa kalkuliert man für 2019 derzeit Kosten in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro, denen Einnahmen von 845 000 Euro und ein Extra-Zuschuss von 450 000 Euro gegenüberstehen. So bleibt laut Finanzierungskonzept ein Zuschussbedarf von 385 000 Euro.

zur Startseite