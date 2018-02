Tag der offenen Tür in der Oberschule

Schüler und Lehrer werden am Mittwoch, dem 28. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr allen Interessierten beim Tag der offenen Tür der Oberschule Lauta Einblicke in den Schulalltag geben. Dazu gehören auch die vielfältigen Nachmittagsangebote und Fördermöglichkeiten. Fachkabinette stehen an diesem Tag offen, ebenso das Schülercafé. (rgr)

