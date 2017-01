Tag der offenen Tür im städtischen Gymnasium

Am 21. Januar ist wieder im Städtischen Gymnasium Riesa Tag der offenen Tür. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, so Schulleiter Eberhard Henke. Nach dem Motto „Mitmachen ist angesagt“ können sich dabei neugierige kleine und große Gäste unter anderem als Naturwissenschaftler, Künstler oder Sportler betätigen, an unterschiedlichen Vorführstunden teilnehmen und sich die Lernbedingungen vor Ort anschauen.

Information in vier Gebäuden

Die Eltern haben an diesem Tag die Gelegenheit, sich über die inhaltliche Ausrichtung des Gymnasiums zu informieren. Der Tag der offenen Tür beginnt um 9 Uhr im Haus Pestalozzi, Joseph-Haydn-Straße 4, und endet gegen 12 Uhr.

In dieser Zeit kann man die Schule mit vielen Schülern, Lehrern und spannenden Aktivitäten in den Gebäuden Haus Pestalozzi, Haus Planck, Drei-Felder-Sporthalle und Kunsthalle kennenlernen und erleben. Vor allem künftige Gymnasiasten sollten sich mit ihren Eltern diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. (SZ)

