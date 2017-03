Tag der offenen Tür im Berufsschulzentrum Am Sonnabend kann man sich über Möglichkeiten der schulischen und beruflichen Bildung informieren.

Das Berufliche Schulzentrum an der Burgker Straße in Freital veranstaltet am Sonnabend, 4. März, einen Tag der offenen Tür. Von neun bis zwölf Uhr können sich alle Interessierten über die verschiedenen Möglichkeiten der schulischen und beruflichen Bildung informieren. Das Berufliche Gymnasium stellt sich beispielsweise vor. Innerhalb von drei Jahren können die Jugendlichen nach der Oberschule oder der 10. Klasse des Gymnasiums die Allgemeine Hochschulreife erwerben und damit an jeder Universität oder Hochschule studieren.

Beim Tag der offenen Tür werden alle Bildungsgänge des Schulzentrums durch Vorträge vorgestellt. Lehrer und auch Schüler der entsprechenden Ausbildungen stehen für Fragen zur Verfügung. Die Schule und die entsprechenden Fachräume können besichtigt werden. Bewerbungsunterlagen werden im Sekretariat an diesem Tag gern entgegengenommen. (SZ)

