Tag der offenen Tür im Begegnungszentrum

Das Internationale Begegnungszentrum Pirna der AG Asylsuchende Sächsische Schweiz-Osterzgebirge lädt für den 4. März zum Tag der offenen Tür ein. Ab 15 Uhr gibt es bei Musik, Essen und Trinken Informationen über die verschiedenen Angebote des Zentrums, und es stellt sich das Flüchtlingsprojekt „Kochen über den Tellerrand“ vor. Am 8. März ruft das Begegnungszentrum ab 10 Uhr zu einer Veranstaltung auf dem Markt im Rahmen des Internationalen Frauentages auf. Bei der Veranstaltung werden Geschichten von Frauen aus aller Welt erzählt. „Beim internationalen Frauenfrühstück, das jeden Dienstag bei uns stattfindet, treffen verschiedene Geschichten und Menschen aufeinander“, sagt Marianne Thum, die Leiterin des Begegnungszentrums. „Am 8. März wollen wir mit diesen Geschichten in die Öffentlichkeit gehen und an die Tradition des Internationalen Frauentages erinnern.“ (SZ)

www.ag-asylsuchende.de

