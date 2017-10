Inline-Speedskating Tag der offenen Tür beim SSC Meißen

Am Sonntag lädt der SSC Meißen zum „Tag der offenen Tür“ ab 10 Uhr ein. Interessierte können sich über den Verein und seine Angebote informieren und auch das Skate-Abzeichen ablegen.

Beim Skate-Abzeichen gibt es verschiedene Leistungsstufen. Die niedrigste Stufe ist für den geübten Anfänger oder ein Kind schaffbar, wobei die Stufe 6 auch für Speedskater ein Anreiz ist. Es steht jedem offen, welche Leistungsstufe er in Angriff nimmt. Wichtig ist, dass alle drei Disziplinen (Kurzstrecke, Langstrecke und Geschicklichkeit) abgelegt werden. Jeder Teilnehmer erhält bei seiner ersten Prüfung ein „Skate-Abzeichen-Heft“, in dem er seine Leistungsnachweise in den verschiedenen Stufen und Kategorien abstempeln lässt. Zu jeder bestandenen Stufen-Prüfung bekommt der Teilnehmer ein entsprechendes Abzeichen (Unkostenbeitrag für Prüfung und Abzeichen 5 Euro). Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. (SZ)

