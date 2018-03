Tag der offenen Tür am Sachsenhof Der erste kommunale Wohnblock in Klingenberg ist beinahe fertig saniert. Noch sind nicht alle Wohnungen vermietet.

Von Sonnabend, 10. März, 10 bis 14 Uhr stehen im Wohnblock am Sachsenhof 2 b die Türen offen. © Egbert Kamprath

Klingenberg. Vom Ergebnis der Sanierung des ersten Wohnblocks der Gemeinde am Sachsenhof in Klingenberg können sich alle Interessierten am Sonnabend, 10. März, überzeugen. Von 10 bis 14 Uhr stehen dort im Wohnblock 2b die Türen offen. Künftige Mieter können zwischen verschiedenen Wohnungsgrößen und Grundrissen wählen. So will die Gemeinde Klingenberg ein flexibles Angebot für Alleinstehende, Familien, Paare und Senioren schaffen.

Seit vergangenem Frühjahr modernisiert und saniert die Gemeinde Klingenberg den rund 30 Jahre alten Plattenbau mit insgesamt 24 Wohnungen von Grund auf. Das Gebäude wurde dazu komplett entkernt, alle Versorgungsleitungen wurden ausgebaut und erneuert. Außerdem wurde die Fassade gedämmt, ein neues Heizungssystem eingebaut und die Fenster getauscht. Auch die Raumzuschnitte sind nun anders, vor allem im Wohn-Essbereich und dem Badezimmer. Durchgangszimmer gibt es nun keine mehr.

Bis 2020 will die Gemeinde ihre vier Wohnblöcke „Am Sachsenhof“ in Klingenberg sanieren. Dieses Jahr ist der Wohnblock 7 a-c an der Reihe.

