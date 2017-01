Tag der offenen Tür am Gymnasium

Das Goethe-Gymnasium in Sebnitz lädt alle interessierten Gäste ein, das Schulhaus zu besichtigen und die Angebote des Gymnasiums kennenzulernen. Am 21. Januar veranstaltet die Schule von 9 bis 13 Uhr ihren Tag der offenen Tür. Bei Führungen können die Besucher über die baulichen Besonderheiten der Schulgebäude informieren. Ein weiterer Höhepunkt sind die Finalrunden des Schulwettbewerbs „Jugend debattiert“. Ab 9 Uhr diskutieren die Klassen 10 und 11, ab 11 Uhr: Klassen 8 und 9. Den ganzen Vormittag über geben die Akrobatikgruppe und die Theater-AG Einblicke in ihre Arbeit. Mittags um 12 Uhr lassen die Schülerinnen und Schüler des naturwissenschaftlichen Profils der Klasse 8 selbst gebaute Ballons steigen. Außerdem stellen sich alle Fachschaften vor. Um die Verpflegung kümmern sich die Klassenstufe 11, der Elternrat und die Religionslehrer. (SZ)

Tag der offenen Tür am Goethe-Gymnasium Sebnitz, Weberstraße 1, am 21. Januar, 9 Uhr bis 13 Uhr.

