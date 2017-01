Tafelsilber wirft jetzt Rendite ab

Bis 2025 wird das Durchschnittsalter der Einwohner im Landkreis die Grenze von 50 Jahren überschreiten. Über 40 Prozent der Menschen, die zwischen Strehla und Nossen leben, werden dann über 60 Jahre alt sein. Bei allem Fortschritt der Medizin dürfte auch in Zukunft weiter gelten: Je älter, desto kränker. Dieser natürliche Zusammenhang lässt sich kaum aushebeln.

Mit dem vor fünf Jahren begonnenen Aufbau der Klinik für Neurologie in Meißen haben die Elblandkliniken als kommunales Unternehmen genau auf diesen Trend reagiert. An den beiden anderen Standorten in Riesa und Radebeul werden weitere Spezialisierungen ausgebildet, die der alternden Bevölkerung ebenfalls Rechnung tragen. Ergänzend kommt hinzu, dass die Gesundheitsgruppe über ihre Polikliniken und die Reha in Großenhain den Patienten in vielen Fällen einen Service aus einer Hand anbieten kann.

Möglich wird dieses besondere Eingehen auf die Demografie nicht zuletzt dank der Gesellschafterstruktur der Kliniken. Sie befindet sich zu 100 Prozent im Besitz des Landkreis. Natürlich bleibt die Klinik trotzdem verpflichtet, wirtschaftlich zu arbeiten und einen Überschuss abzuliefern. Dies allerdings nicht, um Aktionären eine Dividende zu zahlen, sondern um weitere Investitionen zu stemmen. Jetzt streicht der Landkreis die Rendite dafür ein, dass er das Tafelsilber Kliniken 2006 eben gerade nicht privatisiert hat.

zur Startseite