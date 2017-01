Tafelrunde wird 2017 fortgesetzt Fünf Termine sind für den historischen Stadtrundgang in Neustadt geplant. Dafür muss man sich nun aber anmelden.

Die Stadtführung zeigt rund 20 Orte in Neustadt, die einen besonders hohen historischen Wert haben. © Egbert Kamprath

In diesem Jahr wird die sogenannte Neustädter Tafelrunde fortgeführt. Der Stadtrundgang wird auch 2017 von Ingrid Große geleitet. Sie begleitet Gäste und Einheimische für rund 90 Minuten durch die Geschichte Neustadts. Die Termine für 2017 stehen bereits fest. Zwischen April und September sind fünf Stadtrundgänge geplant: am 27. April, 18. Mai, 29. Juni, 24. August und 28. September. Im Juni und August beginnen die Rundgänge um 18 Uhr, ansonsten bereits um 16 Uhr am Rathaus. Bisher mussten sich Teilnehmer dafür nicht anmelden. Das wird sich im neuen Jahr allerdings ändern. Bis zum Vortag müssen sich Interessierte telefonisch anmelden. Bei keinem oder sehr geringem Interesse wird der Termin abgesagt.

Bei der Tafelrunde wird erklärt, wo berühmte Einwohner in Neustadt lebten und welche Gebäude besonderen historischen Wert haben. An den jeweiligen Stellen wurden Edelstahltafeln angebracht, die die wichtigsten Informationen zusammenfassen. Die Tafeln prangen zum Beispiel an der Druckerei Mißbach, der Stadtapotheke oder dem Gebäude am Marktplatz, in dem sich bis 1990 das Café Wochenpost befand. Insgesamt 20 Orte werden auf der Tour angesteuert.

Zur Tafelrunde gibt es außerdem Begleithefte, die den Weg erklären, die Tafeln auflisten, auf Besonderheiten aufmerksam machen sowie die Architektur erklären. Die Hefte liegen kostenlos im Rathaus, dem Tourismus-Servicezentrum in der Neustadthalle und im Stadtmuseum aus.

zur Startseite