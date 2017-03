Tafelrunde startet im April in neue Saison

Die historischen Stadtrundgänge durch Neustadt werden ab April fortgesetzt. Der erste Termin für die „Tafelrunde“ findet am Donnerstag, dem 20. April, statt. Geleitet werden die Touren von Ingrid Große. Sie führt die Teilnehmer in 90 Minuten zu den Orten, an denen berühmte Einwohner Neustadts lebten und zeigt Gebäude, die besonderen historischen Wert haben. Insgesamt gibt es 20 Stationen. Passend zu dem Rundgang gibt es ein kostenloses Begleitheft, das im Rathaus, dem Tourismus-Servicezentrum in der Neustadthalle und im Stadtmuseum ausliegt. Teilnehmer können den Stadtrundgang anschließend in der St.-Jacobi-Kirche am Markt ausklingen lassen, in der ein 15-minütiges Orgelspiel erklingt. Folgende Termine sind für die „Neustädter Tafelrunde“ geplant: 20. April und 18. Mai um 16 Uhr; 29. Juni und 24. August um 18 Uhr; 28. September um 16 Uhr. Interessierte sollten sich bis zum Vortag für den Stadtrundgang unter 03596 502233 oder 03596 569245 anmelden. Auch ohne Anmeldung ist eine Teilnahme möglich, teilt die Stadtverwaltung mit. (SZ/kat)

