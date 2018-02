Tafeln mit Verhaltensregeln für das Erholungsgebiet „Großer Ziegelteich“

Dieses Foto entstand im Jahre 2000 von einem Ballon aus. Damals standen noch die meisten Finnhütten im Naherholungsgebiet rings um den Lagerfeuerplatz. Foto/Archiv: rho © Rico Hofmann

Bröthen/Michalken. Finnhütten mit einem Lagerfeuerplatz, Bungalows, ein Imbiss und nicht zuletzt das tolle Wasser machten zu DDR-Zeiten das Naherholungsgebiet am Bröthener Badesee zu einem Besuchermagneten auch für viele Menschen aus der Kernstadt Hoyerswerda. Beginnend mit dem Abriss der Finnhütten, der Einstellung der Imbissversorgung vor Ort und später mit den wuchernden Wasserpflanzen ließ die Frequentierung deutlich nach.

Schon seit 2004 ist der „Große Ziegelteich“ nicht mehr als EU-Badegewässer gelistet, weil der See die dafür geforderte Besucherzahl von täglich 5 000 Menschen bei Weitem nicht erreichte. Zum Baden genutzt wird das Gewässer aber nach wie vor. Allerdings geschieht das auf eigene Gefahr. Entsprechend erfolgen auch bis heute regelmäßige Kontrollen der Wasserqualität.

Eine gewisse Aufwertung hat das Naherholungsgebiet mit dem im Jahre 2009 von der Stadt Hoyerswerda errichteten Spielplatz und mit dem Beachvolleyballfeld erfahren. Aus Kostengründen stellte die Stadt dann aber im Jahre 2011 die Bewirtschaftung der Naherholung ein.

Inzwischen hat der Ortschaftsrat von Bröthen/Michalken das Naherholungsgebiet in seine Obhut genommen, während sich die Stadt weiter um das Spielplatzgelände kümmert. Mit regelmäßigen Arbeitseinsätzen der Dorfbewohner wird das Gelände samt Rodelberg in Schuss gehalten. Hilfreich wäre es aber, wenn Besucher gewisse Verhaltensregeln einhalten würden. Welche das sind, das soll, wenn es nach den Ortschaftsräten geht, im Frühjahr mit Tafeln kenntlich gemacht werden.

In ihrer Zusammenkunft in dieser Woche gaben die Ortschaftsräte einem von der Stadtverwaltung erstellten Entwurf, wie die Tafeln aussehen sollen, ihr Einverständnis. „Diese Schilder sollen dazu dienen, hervorzuheben, dass das ein Erholungsgebiet ist und was in diesem nicht gewünscht wird“, erklärte Jens Wackermann, der sich maßgeblich um die Beschilderung bemüht hat. Nicht erwünscht sind zum Beispiel offenes Feuer und das Befahren des Geländes mit Autos. Auch wildes Campen soll nicht stattfinden. Wer ein Zelt aufstellen möchte, so der Hinweis von Ortsvorsteher Lothar Kujasch, der müsste sich zuvor mit der Ortsteilverwaltung in Verbindung setzen. An den beiden Zugängen zum Erholungsgebiet „Großer Ziegelteich“ und im Bereich des Spielplatzes, so der Plan, sollten die Hinweis-Tafeln aufgestellt werden.

