Tafelchefin kann bleiben Der Verein Netz-Werk Mittweida setzt auf Erfahrung. Über den Standort der Ausgabestelle wird aber noch nachgedacht.

Der neue Träger der Döbelner Tafel denkt über ein neues Fahrzeug und neue Räume nach. Die Ausgabe von Lebensmitteln soll mit anderen Angeboten vernetzt werden. Die bisherige Chefin Elvira Illgen wird voraussichtlich auch die neue Leiterin. © Archiv/André Braun

Ob Elvira Illgen Leiterin der Döbelner Tafel bleibt, liegt jetzt in ihrer Hand. „Von uns bekommt sie ein entsprechendes Vertragsangebot“, sagt Anne Katrin Koch, Geschäftsführerin des Vereins Netz-Werk Mittweida. Der freie Träger will die von der Schließung bedrohte Döbelner Tafel übernehmen. „Elvira Illgen hat die Tafel aufgebaut und viele Kontakte. Ich schätze ihr Engagement und ich weiß, wie schwierig es ist, so ein Projekt am Leben zu halten“, begründet die Geschäftsführerin die Entscheidung, dass die alte Tafelchefin auch die neue sein soll.

Das Netz-Werk sei im Moment dabei, mit der Awo, dem bisherigen Träger, die Eckpunkte für den Wechsel festzuzurren. Dazu gehöre unter anderem die Übergabe der Ausstattung. Außerdem bestehe vonseiten der Awo das Angebot, die Kosten für die Kaltmiete der Räume an der Bahnhofstraße auch eine Zeit lang nach dem 30. Juni zu übernehmen.

An diesem Tag wäre die Tafel geschlossen worden, hätte sich kein neuer Träger gefunden. Insgesamt gäbe es von der Awo ein großes Entgegenkommen. „Das finde ich gut. Denn wir haben noch viele Investitionskosten“, so Anne Katrin Koch. Sie hat dabei vor allem die hygienischen Probleme im Blick. Im Domizil der Tafel an der Bahnhofstraße gibt es zum Beispiel zu wenig Lagerfläche für die Waren, die dort ausgegeben werden.

Deshalb schaue sich das Netz-Werk auch nach räumlichen Alternativen um. „Wir wollen und werden im Interesse der Menschen entscheiden, die die Tafel nutzen. Aber wir müssen auch die Rahmenbedingungen beachten und können uns nicht über die hygienischen Vorgaben und die Berufsgenossenschaft hinwegsetzen“, so Anne Katrin Koch. Die Tafel soll auf einem hohen Qualitätsniveau weitergeführt und gleichzeitig mit anderen Angeboten verzahnt werden.

Deshalb werde im Netz-Werk über einen Umzug in die Möbelbörse an der Eichbergstraße nachgedacht. „Das hätte Synergieeffekte. Dort gibt es Sozialpädagogen, eine Beratung, preiswerte Angebote an Möbeln und Kleidung und die Möglichkeit der personellen Unterstützung der Tafel“, erklärt die Geschäftsführerin. Erreichbar sei der Standort ebenfalls gut. Bushaltestellen gibt es an der Bahnhof- und der Burgstraße.

Auch jetzt würden schon viele mit dem Bus zur Ausgabestelle der Tafel kommen. Das letzte Wort sei in dieser Beziehung allerdings noch nicht gesprochen. Vorerst bleibe die Tafel an der Bahnhofstraße. Auch die Außenstellen in Roßwein, Hartha und Waldheim sollen im Moment erhalten bleiben. „Wir werden uns aber anschauen, ob sie sich betriebswirtschaftlich rechnen, also, von wie vielen Menschen sie genutzt werden“, so Anne Katrin Koch. Wegen fünf Leuten in eine andere Stadt zu fahren, lohne sich nicht.

Als unwirtschaftlich schätzt die Geschäftsführerin eines der Fahrzeuge der Tafel ein. Nach 15 Jahren fast täglicher Nutzung steht es jetzt öfter zur Reparatur in der Werkstatt. „Dafür ist eine Ersatzinvestition nötig“, sagt sie.

Vieles soll also erhalten bleiben, möglicherweise aber in anderer Form und an einem anderen Ort. „Aber eins werden wir nicht weiterführen: das Kochen in der Tafel“, sagt Anne Katrin Koch. Das rechne sich nicht und der Aufwand sei viel zu hoch.

